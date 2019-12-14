Санкции США против «Северного потока - 2» похожи на кино 2 Йорг Химмельрайх, Немецкая волна

14.12.2019, 9:59

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Будут ли санкции США против фирм, строящих газопровод, эффективными, зависит не только от Трампа.

Помните финальную сцену из знаменитого вестерна "Ровно в полдень" режиссера Фреда Циннемана? Исполнитель главной роли - Гэри Купер на безлюдной улице маленького американского города противостоит четверым вооруженным бандитам из банды Миллера. И, конечно, вступив в перестрелку с ними, одерживает победу, в то время как жители города в страхе прячутся в своих домах.

Образ главного героя в этом фильме как нельзя лучше передает то, какой видит себя Америка в политическом плане. Она - положительный герой, который борется за справедливость во всем мире и не боится вступить в схватку с преступниками.

Еще во времена холодной войны США представляли себя борцами за свободу и демократию, выступавшими против "империи зла", как тогда называл СССР американский президент Рональд Рейган.

Демократы и республиканцы голосуют за санкции

Этот образ, который создали себе США, значительно поблек после того, как Дональд Трамп стал президентом - слишком большой контраст возник между внутренней и внешней политикой США, проводимой нынешним президентом, и его образом и манерами. Но такое представление о себе настолько прочно укоренилось в сознании американцев, что до сих пор влияет на все политические процессы. Только этим можно объяснить тот факт, что 11 декабря республиканцы и демократы, которые по всем другим вопросам, стиснув зубы, упорно стоят на принципиально разных позициях, на этот раз единодушно - что происходит крайне редко - проголосовали в Конгрессе за новые санкции.

Договоренность предусматривает, в том числе, введение санкций против компаний, которые прокладывают трубы по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток - 2". Прежде всего эти меры коснутся швейцарской фирмы Allseas, единcтвенной в мире, владеющей крайне сложной технологией прокладки труб в открытом море. Без нее российско-германский проект строительства газопровода будет на долгое время остановлен - за несколько недель до своего завершения.

Газопровод - "проект клептократов"

В глазах большинства представителей обеих партий США "Северный поток - 2" - проект клептократического преступного режима. Реализацию проекта необходимо предотвратить - конечно, и для того, чтобы улучшить шансы на сбыт американского сжиженного газа в Европе. Кроме этого, скорее, постидеологического мотива есть еще две веские причины против строительства газопровода.

"Северный поток - 2" станет важен для обеспечения газом ФРГ и Европы лишь тогда, когда Украина - как того по политическим соображениям желает Путин - перестанет играть роль транзитной страны в поставках российского газа, и соответствующий украино-российский договор, срок которого истекает в конце этого года, не будет продлен. Тогда Украина подвергнется еще большему политическому давлению со стороны России, чем сейчас.

Кроме Германии, Австрии и Нидерландов все остальные страны-члены ЕС, а также его структуры - Еврокомиссия и Европарламент - выступают против "Северного потока - 2". Поэтому 23 остальные страны-члена Евросоюза хотят путем внесения изменений в Газовую директиву ЕС затруднить реализацию проекта строительства газопровода.

Официальную позицию Германии разделяют все партии в бундестаге за исключением "зеленых". В унисон представители этих партий наивно ностальгируют по России и превращаются в марионеток жадной до прибылей немецкой энергетической отрасли, которая не дает сорвать сделку с Путиным и совершенно не заинтересована в транзите газа через Украину.

"Северный поток - 2" зависит не только от Трампа

Новый законопроект по санкциям будет на следующей неделе одобрен Сенатом и затем подписан президентом Трампом. После этого в течение 60 дней Госдепартамент США должен будет составить список компаний, которых коснутся санкции. Им будет дано 30 дней, чтобы завершить свое участие в проекте.

Выиграет ли США схватку и в этот раз, зависит от того, как быстро Allseas, учитывая погодные условия, продвинется в прокладке труб для газопровода - и от того, поторопятся ли чиновники в Вашингтоне. А это, в свою очередь, зависит от того, хочет ли Трамп на самом деле, чтобы этот законопроект вступил в силу. Его политические фокусы и неожиданные решения хорошо известны.

К этому времени корабли Allseas могут находиться уже на пути в родные порты, полностью закончив работу над "Северным потоком - 2". Тогда США проиграют это сражение, напоминающее сцену из фильма "Ровно в полночь", причем проиграют именно потому, что в жизни главный герой - вовсе не такой справедливый и хороший, как в легендарном вестерне.

Йорг Химмельрайх, Немецкая волна