Шесть советов, где в Беларуси встретить Новый год 1 14.12.2019, 10:51

Готовые инструкции по празднованию Нового года и Рождества от белорусских журналистов из разных изданий.

В пуще

Дмитрий Новиков, главный редактор журнала «Большой»:

– Я бы советовал встретить Новый год в Налибокской пуще. Можно пойти в усадьбу «Налибокские васильки» или к Вадиму Сидоровичу. Он знает в пуще все тропы и водит людей искать волков, все покажет и расскажет, приятный дядька. На волков, правда, времени у меня не было: можно сутками ходить, чтобы их встретить.

Профессор, доктор биологических наук Вадим Сидорович уже около 30 лет исследует волков в своей усадьбе в Налибокской пуще.

Пока нет снега, можно поехать на велосипедах искать зубров, они там таскаются по пуще и их много, я лично видел. Можно на байдарках плавать, можно в баню ходить. Самое главное – в пущу залез и сиди: нет людей и классно.

Также оттуда можно выскочить в Любчанский замок, или поехать в Мир или Новогрудок. Идеальное место. И от Минска недалеко, - рассказал журналист «Белсату».

В Креве

Сергей Гапон, фотограф «Agence France-Presse»:

– На католическое Рождество можно сходить в Крево и присоединиться вечером к компании ряженых. Это качественная реконструкция: здесь не будет Деда Мороза или Бабы Яги, как это иногда у нас случается в других уголках. Будет, конечно, Коза, Медведь со «Сморгонской академии», который умеет танцевать, петь и показывать акробатические приемы, а также кревский Еврей. И если Коза будет брать и цеплять себе на рога все без разбора – и апельсины, и мандарин, – то Еврей будет привередливым, да еще посмотрит, насколько хорош будет кусочек сала.

Все другое будет зависеть уже от тех людей, которые придут в Крево. Местечко безусловно подарит шикарную атмосферу.

При желании можно поводить хороводы вокруг кревской елки. В прошлом году Новый год вокруг нее встречал десяток «дизайнерских» снеговиков, сделанных местными жителями. Если этот год будет со снегом, то, возможно, их можно будет увидеть вновь.

В Крево сложно с ночевкой. Ближайшее место для ночлега можно попробовать найти в Гольшанах или в Сморгони. Там довольно приемлемые цены – около 30 рублей за ночь.

В Крево есть кафе «Уют» (улица Сморгонская, 4. Рассчитана на 30 человек. – Прим. «Белсат»), где можно заранее заказать праздничный ужин: его хозяйка, Ирина, работает по предварительным заказам.

В этническом стиле

Лилия Кобзик, главный редактор газеты «Туризм и отдых»:

– Среди нетривиальных мест для встречи Нового года у нас остаются агроусадьбы: они постоянно придумывают новые интересные программы – на каждый год, для каждого человека.

Несколько лет назад на них были «наезды», что предлагают мало этнического – одни банкеты, корпоративы и свадьбы. И они теперь исправляют ситуацию. Если раньше это была просто крестьянская обстановка, то теперь они возвращаются к истокам классического агротуризма, предлагают что-то этническое и локальное. На Лепельщине будет свой колорит, на Браславщине – свой.

Посидеть за столом с оливье и шампанским – этого уже слишком мало. Надо чтобы развлекали, чтобы был какой-то сценарий, и агроусадьбы стараются в новогоднюю ночь сделать интересный стол и какую-то анимацию – с местным Дедом Морозом в виде Зюзи, с Дедом и Бабой и другими нашими персонажами.

Собственники агроусадеб делают расчет не только на белорусов, но и на иностранцев – русских, поляков, израильтян, американцев, канадцев, которые приезжают к нам на Новый год. Их нужно поразить. Сейчас господствует интернет: отзывы – это все. Люди отдыхают, а потом ставят плюсы и минусы. Поэтому усадьбы заинтересованы в том, чтобы добавлять больше этники – также и в новогоднюю ночь.

Подальше от городов

Антон Трофимович, журналист радио «Свабода»:

– После всех путешествий за рубежом и в Беларуси я понял, что самое крутое в нашей стране – природа.

В идеальном варианте – поездка чем подальше от больших городов. Два места, которые сразу приходят в голову – Голубые озера в Мядельском районе и Белая Церковь около Новолукомля.

Белая Церковь – это такое место силы. Уже просто находясь там, ощущаешь какой-то праздник. Мне кажется, в новогоднюю ночь или на Рождество это было бы действительно прикольно.

Лучше заранее забронировать какое-то жилье где-то в окрестностях, чтобы можно было переночевать. Ну, и машина обязательно нужна, потому что туда трудно добраться общественным транспортом. Но оно абсолютно того стоит.

Оставаться в новогоднюю ночь на улице – может показаться экстремальным, но это очень хорошо, особенно если захватить с собой блютуз-колонку с любимыми треками и немножко согревающих веществ.

Вариант выбраться куда-то недалеко от Минска – Минское море. Я как-то встречал там Новый год с друзьями. Оно было такое здоровенное, что было ощущение, будто бы находишься на настоящем море. Это было одно из самых крутых празднований: недалеко от города, лес и замерзшая вода.

В других городах это может быть любой водоем поблизости.

В Гродно или Пинске

Антон Кашликов, главный редактор «34travel»:

– Мне кажется, лучше всего отмечать Новый год в Гродно: это живой, веселый город, где будет приятно пройтись по многочисленным кафе утром первого января.

Я за то, чтобы мы развивали внутренний туризм и ездили в неочевидные места: например, в Пинск – отличный, со своей культурой, движухой. Там также будет классно провести первые дни нового года.

В поезде

Женя Манцевич и Верасень, создатели сайта «Downshifter.by»:

– Выкупаешь на новогоднюю ночь купе поезда «Брест — Витебск» и едешь. Стоит копейки – дом снять дороже. Появились «Штадлеры» и в Беларуси потихоньку исчезают плацкартные и купейные вагоны, поэтому это, можно сказать, последний шанс выпить с проводницей: в новогоднюю ночь милиционеры вряд ли придут.