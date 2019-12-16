Вадим Кабанчук: Нам удалось найти автомобиль Красовского 2 16.12.2019, 19:10

2,359

Вадим Кабанчук

Как пытались скрыть следы убийства пропавших политиков.

Экс-боец «эскадрона смерти» Юрий Гаравский в интервью «Немецкой волне» раскрыл факты о похищениях и убийствах оппонентов режима Лукашенко — Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолия Красовского.

В начале 2000-х организация «Край» проводила собственное расследование этого дела.

Один из основателей организации Вадим Кабанчук в интервью Сharter97.org заявил, что признание экс-бойца СОБРа полностью совпадает с фактами, которые им удалось установить.

- В свое время в одном из регионов Беларуси на организацию «Край» вышел человек, который служил в СОБР под началом Дмитрия Павличенко. Он фактически рассказал нам то же самое, что мы слышали из уст этого спецназовца. Всю информацию этому человека передал непосредственный участник группы захвата, которая похитила Гончара и Красовского.

Cам рассказчик служил в этой же части под Бегомлем. В разговоре с нами он заявил, что в момент операции находился в карауле. Я не знаю, насколько это правда, но он сказал, что слышал два приглушенных хлопка. Думаю, что если даже пистолет был с глушителем, в тишине леса можно было услышать приглушенные хлопки. Но главное не это.

Боец СОБРа рассказал, что людей на часть под Бегомлем привез джип, их там убили, а машина была была скинута в приготовленную яму. Затем машина была уничтожена БТР-ом, просто сплющена. В последствии яму замаскировали под полосу препятствий для солдат. Препятствие выглядело так: яма и над ним бревно, по которому передвигались солдаты.

Когда у нас появилась эта информация, то мы решили ее проверить. С помощью товарищей нам удалось приобрести очень точный прибор. Что-то вроде миноискателя с осциллографом, которые дает точный отпечаток контура предмета, который ты ищешь под землей. Мы выезжали несколько раз в эту часть под Бегомлем, нашли эту полосу препятствий, нашли яму и прибором нашли установили контур автомобиля. В двух местах мы прокопали саперными лопатам ямки и уперлись в металл. Не было сомнений, что это автомобиль.

Вместе с нами был офицер КГБ по фамилии Угляница. Этот офицер КГБ оказался честным человеком и когда ему поступила информация о Бегомле, лесе и так далее, он просто сказал: «Я хочу проверить информацию». После этого он ушел из органов, хотя занимал довольно высокую должность. Затем он дал пресс-конференцию и уехал за рубеж.

Сегодняшнее признание бойца СОБРа полностью подтверждает наше расследование. Более того, мы собрали еще больше информации. К примеру — нам было даже известно, какого цвета аккумулятор в машине Красовского. Павлюченко запретил бойцам что-то брать из автомобиля, но им стало жалко выбрасывать аккумулятор и они его достали. Затем я разговаривал с женой Красовского и она подтвердила эту информацию.

Когда все факты подтвердились, то я начал давать интервью прямо на ходу автомобиля, понимая, что за нами будут охотиться. Во время разговора мне отключили мобильную связь.

После нашей пресс-конференции Лукашенко послал в лес экс-главу МВД Наумова с группой людей без опознавательных знаков. Они провели имитацию раскопок этой ямы. Безусловно, ничего не нашли. Но даже во время этой фальсификации журналист случайно заснял бумагу, которую в руках держали эти люди. На ней был показан контур машины и показаны ямы, которые мы прокопали. Они знали, что на этом месте находится автомобиль.