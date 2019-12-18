закрыть
18 декабря 2019, среда, 11:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

По жвачке из смолы ученые восстановили портрет доисторической девушки

  • 18.12.2019, 8:59
  • 1,805
По жвачке из смолы ученые восстановили портрет доисторической девушки

Она жила в Европе 5,7 тысяч лет назад.

Найдена древняя жвачка из березовой смолы с человеческой ДНК, по которой восстановили портрет древнего подростка. Исследование опубликовано на сайте журнала Nature Communications (перевод — lenta.ru).

Отмечается, что это первый случай, когда человеческий геном был извлечен не из костей.

Ученые обнаружили кусок смолы на юге Дании и проанализировали его. Оказалось, что его жевала подросток, жившая около 5,7 тысячи лет назад. Специалисты воссоздали портрет древней девушки: у нее были темно-коричневые волосы, темная кожа и голубые глаза. Также они выяснили, что она ела утку и фундук. По мнению ученых, она проживала с охотниками-собирателями в континентальной Европе.

Эксперты говорят, что жевательная березовая смола помогала древним людям облегчать зубную боль, поскольку обладает антисептическими свойствами.

Исследователи также обнаружили ДНК с вирусом Эпштейна-Барра или вирусом герпеса человека четвертого типа, стрептококки и другие штаммы. Болезни назвали предположительной причиной смерти.

Доцент Ханнес Шредер из Копенгагенского университета назвал находку удивительной. Он сказал, что важным было извлечь вирус, который находился в полости рта древнего человека, чтобы изучать его.


популярное за неделю

Мнение

Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси
Список подозреваемых в политических убийствах в Беларуси Наталья Радина
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
Христос Пургуридес: Я не сомневаюсь, что след ведет к Лукашенко
А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель