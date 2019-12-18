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Татьяна Северинец: Если Лукашенко сдаст страну, его проклянет весь белорусский народ

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  • 18.12.2019, 12:43
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Татьяна Северинец: Если Лукашенко сдаст страну, его проклянет весь белорусский народ
Татьяна Северинец

Белорусы будут защищать суверенитет своей страны.

На 20 декабря в Минске запланирована очередная акция протеста против интеграции с Россией. По мнению матери одного из организаторов акции Павла Северинца, общественной активистки из Витебска Татьяны Северинец, суверенитет страны оказался перед реальной угрозой, сообщает «Радыё Рацыя».

Планы правительств Беларуси и России скрываются, люди не знают, в каком государстве они могут оказаться в результате так называемой «углубленной интеграции». Поэтому защищать независимость Беларуси придется самим гражданам, неравнодушным к белорусскому истории и ее будущему.

Татьяна Северинец надеется, что белорусы понимают ответственность за это, и обращается только к одной «личности», к Лукашенко: «Имейте совесть… Что хотите, делайте, но если вы сейчас сдадите страну, потомки будут жить и проклинать вас! Все годы, все века оккупации Беларуси Россией - это века уничтожения белорусской культуры, белорусского языка, белорусской истории... Люди, не бойтесь! Вы должны защитить свою страну. Вы должны! Перед историей и будущим».

Активистка не только призывает других: она была на Октябрьской площади 7-го декабря, и снова готова быть в рядах протестующих на следующей акции против интеграции.


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