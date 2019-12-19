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Евгения Афнагеля арестовали на 15 суток

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  • 19.12.2019, 12:58
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Евгения Афнагеля арестовали на 15 суток
Евгений Афнагель
Фото: «Белсат»

Координатор «Европейской Беларуси» выйдет на свободу 2 января.

Как стало известно сайту Сharter97.org, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля осудили на 15 суток ареста. Суд прошел сразу после задержания 18 декабря. Активист встретит Новый год на Окрестина. На свободу Евгений Афнагель выйдет уже 2 января 2020 года.

Напомним, недавно координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель дал большое интервью Studio X97 (Студии икс девяносто семь).


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