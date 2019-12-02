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Правда о «выборах»
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В Орше на $255 осудили блогера Дмитрия Козлова

  • 2.12.2019, 19:02
В Орше на $255 осудили блогера Дмитрия Козлова
Архивное фото

Блогер был кандидатов в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Youtube-блогера из Орши и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Козлова, известного как Серый кот, сегодня, 2 декабря, осудили за участие в массовом мероприятии по ч.1 ст. 23.34КоАП. Известно, что протокол на Козлова был составлен за Встречу свободных людей, которая прошла 16 ноября на площади Свободы в Минске, пишет spring96.org.

Блогера вызвали повесткой к старшему участковому Оршанской РОВД Лилии Трушко 30 ноября в качестве "участника административного процесса". Позже стало известно, что из отделения милиции он попал в изолятор временного содержания, до суда.

Сегодня утром Дмитрия Козлова привезли в Оршанский райотдел милиции и объявили, что процесс будет происходить там, а не в суде. Туда же привезли еще несколько человек из ИВС, но с 12:45 судья Екатерина Можейко объявила перерыв на неопределенный срок. Позже стало известно, что заседание все же состоится в Оршанском районном суде.

Хотя начало процесса было заявлено на 15.00, Козлова привезли в суд только в 17.00. Судья запретила ведение видеозаписи. Выясняется, что Дмитрия Козлова судят за распространение в соц.сетях ролика-призыва к участию в «несанкционированном массовом мероприятии» 8 ноября на площади Свободы.

Результат - штраф 20 базовых величин (510 рублей). Судья вынесла решение без предварительного совещания.

Уже в пятницу 6 декабря в суде Московского района Минска состоится рассмотрение еще одного его административного дела - за участие во Встречи свободных людей 16 ноября.


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