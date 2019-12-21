Рождественские надбавки: кому в Литве выплатили самые большие премии 21.12.2019, 11:59

Их размер с 2014 года увеличился на 43%.

В последние годы в Литве значительно изменилось соотношение размера и формы финансовых и нефинансовых надбавок.

Рождественские надбавки растут и размер средней премии с 2014 г. увеличился на 43%, с 164 до 235 евро "на руки", пишет delfi.lt.

Самые щедрые надбавки по случаю Рождества выплачивают компании, работающие в сфере торговли, аренды и управления недвижимостью, – 620 евро, финансовых консультаций, финансов и страхового посредничества – 540 евро, информационных технологий, программирования – 400 евро, банки и финансовые компании – 370 евро.

Средний размер денежных премий одинаковый как в частных иностранных, так и в государственных компаниях – 250 евро, в частных компаниях местного капитала - 190 евро.

Самые большие премии получали специалисты в сфере ИТ – 440 евро, работники фармацевтической промышленности – 380 евро, банковского дела – 370 евро, работники телекоммуникационных компаний, юристы – 350 евро, руководящее звено – 330 евро, работники в сфере экономики / финансов, строительства/ недвижимости – 300 евро.

Самые небольшие надбавки платят в сфере текстильной, деревообрабатывающей, швейной промышленности, работники в сфере туризма/гостиниц – 80 евро.

В этом году больше всего нефинансовых поощрений было представлено в виде бесплатных напитков – чая, кофе (35%) и мероприятий внутри компаний - 33%. 22% работников могли работать по гибкому графику, 14% – работать из дома. 11% получают от компании дополнительное страхование здоровья, 8% - курсы, а 7% получают дополнительные выходные к отпуску.