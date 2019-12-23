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Александр Седнев назначен главным тренером брестского «Руха»

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  • 23.12.2019, 19:51
Александр Седнев назначен главным тренером брестского «Руха»
Александр Седнев

Последним местом работы Седнева был казахстанский футбольный клуб «Актобе».

Белорусский специалист Александр Седнев назначен главным тренером брестского "Руха".

Контракт с наставником подписан по системе 1+2. Также в тренерский штаб на новый сезон вошли Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван, отмечает pressball.by.

Последним местом работы Седнева был казахстанский "Актобе". Под руководством белорусского специалиста клуб, испытывавший серьезные финансовые трудности и оштрафованный на 12 очков за долги перед игроками, замкнул таблицу чемпионата Казахстана.

"Рух" в будущем сезоне сыграет в высшей лиге — брестчане обыграли "Дняпро" в переходных матчах.


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