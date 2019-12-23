Neue Zürcher Zeitung: Планы по «интеграции» с РФ вызывают протесты в Беларуси 23.12.2019, 20:18

Фото: Францішак Вячорка

Швейцарское издание отметило акции за независимость Беларуси, которые прошли в Минске в эти выходные.

"Под давлением Кремля правительство в Минске вынуждено заключать новые договоренности с Москвой. Это вызывает сопротивление в обществе", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (перевод — inopressa.ru).

На выходных в Беларуси прошел крупнейший за несколько лет митинг. В ночь на субботу тысячи граждан протестовали против «интеграции» с Россией, сообщает журналист Пауль Флюкигер.

"Протесты продолжились и после выходных, но переместились в соцсети. Протесты стали ответом на подписание в пятницу в Санкт-Петербурге новых договоров об «интеграции». (...) Начало «союзному государству» [России и Беларуси должны положить конституция и валютный союз. Позднее к ним должны добавиться совместное правительство, союзный парламент и президент нового государственного образования. Об этих планах глава российского правительства Дмитрий Медведев напоминал в декабре 2018 года во время своего визита в Брест. Тогда он поставил Лукашенко ультиматум: без создания союза к концу 2019 года Беларусь больше не получит экономической помощи от России".

"По словам российского министра экономики Максима Орешкина, Путин и Лукашенко подписали 28 из 31 договоров об интеграции. Их содержание не было опубликовано, что еще больше подогревает страхи белорусской оппозиции", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.