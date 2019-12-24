Россия блефовала 24.12.2019, 17:58

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В итоге газовый договор стал победой Украины.

Polskie Radio (перевод — inosmi.ru) сделало интервью с сотрудником варшавского Центра восточных исследований Шимоном Кардасем (Szymon Kardaś).

- Украина, Россия и Еврокомиссия пришли к договоренностям: появится пятилетний договор на транзит российского газа через украинскую территорию. В первый год объем поставок составит 65 миллиардов кубометров, далее — не менее 40 миллиардов ежегодно. Москва выплатит украинцам компенсацию в размере трех миллиардов долларов, выполняя решение Стокгольмского арбитража, но те откажутся от новых исков. Это стало неожиданностью или такой исход был ожидаем? Кому выгоден новый договор?

- На то, что стороны придут к соглашению, указывала динамика переговорного процесса. Было видно, что они близки к достижению договоренностей. В последние недели велись активные российско-украинские двусторонние переговоры как на политическом уровне, так и между Газпромом и Нафтогазом. И Россия, и Украина могут в итоге сказать, что добились определенного успеха. Если взглянуть на требования, с которыми они садились за стол переговоров, можно, однако, констатировать, что Киев добился большего.

— Почему Вы делаете такой вывод?

— Россия ставила три условия. Она хотела, чтобы Украина отказалась от своих финансовых претензий в рамках решений, вынесенных Стокгольмским арбитражем в 2017-2018 годах. Речь шла о сумме почти в три миллиарда долларов (без процентов — 2,6 миллиарда). Ранее Москва говорила, что если украинцы этого не сделают, она не станет подписывать транзитный договор. Также россияне настаивали на том, чтобы Киев отозвал все другие иски, которые он направил в арбитраж.

Более того, Россия планировала ограничить действие контракта одним годом, зная, что через несколько лет будет находиться в более выгодном положении, чем сегодня, благодаря запуску в эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Кроме того, россияне хотели, чтобы Киев подписал договор на покупку российского газа.

Если мы взглянем на результат переговоров, мы увидим, что россиянам пришлось пойти на уступки по многим важным для них пунктам. Следует также отметить, что подписание среднесрочного контракта (на 5 лет) выгодно в том числе самой России. В ближайшие годы Газпрому для выполнения обязательств перед европейскими партнерами в любом случае понадобится украинский маршрут. При этом он сохранил возможность гибко принимать решения по поводу транзита после 2024 года, когда в его распоряжении будут сухопутные продолжения «Турецкого потока» и «Северный поток — 2», то есть альтернатива украинскому маршруту.

— Украина не будет покупать газ у России? Такой договор ей уже не нужен?

— Сейчас Украина обрела полную независимость от российского газа, она его не покупает. Сырье поступает туда с западного направления: по газопроводам из Словакии и Польши, кроме того, у украинцев есть свои месторождения. Подписанный протокол предполагает, что украинская сторона может принять решение о закупке газа в России, но не обязана этого делать. Все будет зависеть от того, проявят ли украинские компании интерес к такой возможности.

— Чья позиция на переговорах была сильнее?

— Долгое время украинская сторона действовала так, будто все козыри находятся в руках Москвы, а не Киева. Россияне, в свою очередь, блефовали. Однако в итоге все встало на свои места. Россия вела себя так, будто она оказывает партнерам по переговорам услугу, но на самом деле, на нее давили обстоятельства. Украина, которая в последние дни демонстрировала готовность идти на уступки, казалось, не понимает, что находится в более выгодном положении. На мой взгляд, ситуация изменилась после саммита в Нормандии.

— Есть ли в договоре какие-то уловки, подводные камни?

— Содержание подписанного в пятницу протокола известно. Подписи под ним поставили от ЕС заместитель председателя Европейской комиссии, от России — курирующий топливно-энергетический сектор вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, от Украины — представитель президента, вице-премьер, а также министр энергетики и защиты окружающей среды. Проведенный анализ позволяет сказать, что ловушек в документе нет.

Протокол — документ публичный, содержащиеся в нем положения будут перенесены в конкретные договоры. Предполагается, что до 29 декабря подпишут два договора: один — между Газпромом и Нафтогазом о транзите, второй — между Газпромом и оператором украинских газопроводов. Содержание этих документов разглашаться не будет: это коммерческая тайна. Пока партнеры демонстрируют добрую волю. Судя по их заявлениям, все они действуют без злого умысла и планируют следовать протоколу.

— Связано ли то, какими в итоге оказались договоренности, с введением санкций против «Северного потока — 2»?

— На этот вопрос ответить сложно, ведь мы до сих пор не знаем, что повлияло на ход переговоров, это нам еще предстоит выяснить. Посмотрим, какое воздействие окажут санкции на реализацию инвестиции. Может быть, США стремились затормозить строительство, а, может быть, санкции ввели именно сейчас, чтобы склонить Россию пойти на уступки в рамках трехсторонних газовых переговоров.

Мы не знаем, как будут развиваться события. Есть вероятность, что санкционный режим ослабят и не станут включать в санкционный список компании, которые занимаются строительством «Северного потока — 2». Представители США и европейских стран планируют провести переговоры на тему того, как интерпретировать закон об ограничительных мерах.

Компания «Олсиз» пока прекратила работы, ожидая объяснений. Из первого заявления, сделанного Вашингтоном, следует, что ограничительные меры вступают в силу незамедлительно, поэтому укладка труб в рамках проекта «Северный поток — 2» должна быть приостановлена. Это, подчеркну, оказалось полной неожиданностью.

Однако впереди очередные раунды консультаций между представителями руководства США и участвующих в проекте стран Европы. Что будет дальше, мы узнаем в ближайшие недели. В целом я смотрю на ситуацию пессимистически: судя по решимости сторон, газопровод достроят. Неизвестно только, когда это произойдет. Ответ мы получим в ближайшее время.

— США располагают мощным инструментом. Вопрос, как они его применят и кто его контролирует.

— В ближайшие недели мы это узнаем. Наблюдение за развитием ситуации наверняка заставит нас испытать массу эмоций. Возвращаясь к договору: важно то, что Украина наконец решила воспользоваться своими козырями. Хорошо, что ни Киев, ни Евросоюз не поверили в российский блеф. Москва, даже когда у нее слабые карты, всегда старается играть как сильная сторона, но на этот раз ее стратегия оказалась не очень эффективной.

— Россия, как кажется, не всегда осознает, какими последствиями может обернуться ее блеф. Благодарю за беседу. Теперь нам остается следить за судьбой договоров и тем, как будут применяться санкции в отношении «Северного потока — 2».