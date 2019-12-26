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Камеры скорости решили вернуть на дороги

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  • 26.12.2019, 12:47
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Камеры скорости решили вернуть на дороги
Фото: abv.by

Это произойдет в ближайшее время.

Мобильные датчики скорости на белорусские дороги вернут в ближайшее время, но изменится подход к их установке. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, передает БелТА.

Дмитрий Корзюк пояснил, что мобильные датчики скорости каждый месяц меняют свою дислокацию. "Этот месяц не стал исключением. Мы более детально подошли к вопросу. В ближайшее время датчики контроля скорости появятся", - сказал начальник УГАИ.

Он добавил, что "уже определены около 20 мест, где будут работать датчики с внесением корректировки по определенным скоростным режимам".

Места установки этих датчиков будут определяться по другим критериям. ГАИ будет учитывать количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости.

Как сообщалось, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них мобильных всего 57.


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