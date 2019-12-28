Сборная Беларуси по гандболу победила команду ОАЭ на старте турнира 28.12.2019, 9:19

Фото: handball.by

Следующий соперник наших игроков — Испания.

Мужская сборная Беларуси по гандболу с победы стартовала на турнире в польском Тарнуве. В первом матче команда Юрия Шевцова была сильнее сборной ОАЭ — 31:24, сообщает pressball.by.

ОАЭ — БЕЛАРУСЬ — 24:31 (9:19)

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко, Кишов; Бровко, Кулак, Шилович (2), Пуховский (6), Никуленков (1), Шумак (3), Юринок (5), Баранов (3), Лукьянчук, Королек (3), Вайлупов (5), Бохан, Гайдученко (3).

Сегодня белорусы сыграют со второй сборной Испании, а в воскресенье завершат выступление поединком с командой Польши.