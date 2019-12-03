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В могилевской колонии осужденный по статье 328 объявил голодовку

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  • 3.12.2019, 9:51
В могилевской колонии осужденный по статье 328 объявил голодовку

Ему отказали в сокращении срока.

В могилевской колонии №15 осужденный объявил голодовку. Мужчину зовут Алексей Манкевич. По состоянию на 2 декабря он голодает уже пятый день, сообщает «Могилевская весна».

Известно, что Алексею Манкевичу около 27 лет и родом он из Жодино. Он был осужден за покупку марихуаны по минимуму ч. 3 статьи 328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотиков» (ранее минимум предполагал 8 лет лишения свободы, — прим.ред.).

Помимо амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, объявленной в июне нынешнего года, власти также приняли поправки в Уголовный кодекс, снизив нижний предел наказания по ч.2 и ч.3 статьи 328 на два года: с пяти до трех лет по части 2 (незаконный с целью сбыта оборот наркотиков) и с восьми до шести лет по части 3 (те же действия, совершенные группой лиц либо повторно).

На снижение срока именно на два года рассчитывал и Манкевич.

Однако по неясной причине суд снизил его наказание только на год (либо еще меньше). Никакого обоснования такого решения осужденному не предъявили.

Ранее Алексей Манкевич не был злостным нарушителем режима и серьезных взысканий не имел. Поэтому в ответ он и заявил о начале голодовки протеста, о чем просил уведомить свою мать через других осужденных.

На сегодня известно, что администрация ИК-15 в ответ отправила несогласного в штрафной изолятор (ШИЗО) и не придает инциденту никакой огласки. Там Алексей Манкевич сидит в камере-одиночке. Чтобы заставить его прекратить голодовку, администрация колонии предпринимает меры по организации коллективной ответственности среди других осужденных.

Это значит, что других арестантов, находящихся в бараке усиленного режима (БУР) – они уже локализованы от других осужденных за ненадлежащее поведение – лишают некоторых благ на период голодовки неугодного. Таким образом, они должны повлиять на протестующего и убедить его отказаться от своих намерений. С этой целью Манкевича несколько раз переводили из камеры в камеру.

О том, что амнистия для некоторых превратилась в лотерею мы писали буквально пару дней назад.


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