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Евгений Чичваркин: В РФ все ждут «Лебединого озера»

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  • 3.12.2019, 18:18
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Евгений Чичваркин: В РФ все ждут «Лебединого озера»
Евгений Чичваркин

Больше от Путина никто ничего не ждет.

Главным козырем президента Украины Владимира Зеленского в преддверии встречи в нормандском формате является его реальный рейтинг, в отличие от фейкового у его российского коллеги Владимира Путина. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал проживающий в РФ российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Отвечая на вопрос журналиста, какие преимущества у Зеленского могут быть в свете нормандского саммита, запланированного на 9 декабря, Чичваркин сказал:

"Козырь – то, что в этот момент у Путина фейковый рейтинг, а у Зеленского – все еще настоящий. Люди его поддержали, любят и ждут изменений. А от Путина никто ничего не ждет. Все ждут, когда, к сожалению… "Лебединое озеро" (в СССР балет на ТВ включали в дни траура по генсекам КПСС. – Прим.). Я про нормальных людей. Про ненормальных людей мы даже не говорим".

На вопрос, чтобы он мог сказать Зеленскому о Путине, Чичваркин отметил, что российский президент может быть харизматичным и обаятельным.

"Самое основное – не поворачиваться к нему спиной. И зашить карманы, чтобы не подбросил ничего и не утащил. Чтобы цап-царап не сделал. И руки потом помыть", – добавил российский бизнесмен.

15 ноября 2019 года пресс-служба президента Украины сообщила, что саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. 19 ноября Зеленский заявил, что намерен обсудить на саммите сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса. Он считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем.


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