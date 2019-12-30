Евродепутат Роберт Бедронь: В какой-то день белорусы проснутся в свободной стране 1 30.12.2019, 11:07

Роберт Бедронь

Место Беларуси – в европейском сообществе.

«Союзное государство» не принесло благополучия Беларуси, заявил в интервью «Белсату» Роберт Бедронь, председатель делегации в делах нашей страны в новом составе Европейского парламента. Политик перечисляет главные проблемы Беларуси и подчеркивает дела, важные для отношений с Евросоюзом. Евродепутат собирается в Минск и планирует увеличить поддержку белорусскому обществу и независимым СМИ.

- Мы радуемся, что делами Беларуси в Европейском парламенте занимается польский политик, именно польский политик возглавляет делегацию по связям с Беларусью. Поляки и другие соседи всегда лучше понимали наши проблемы. Кстати как вы их понимаете? Какие проблемы вам кажутся наиболее важными сегодня?

- Наибольшей проблемой, безусловно, в Беларуси является факт изоляции от своих европейских партнеров. Сближение в отношениях с Россией, которое наблюдается в последние годы, для нас, как для европейцев, для Евросоюза, было точно тяжелым. Последняя встреча в Сочи, показала, что эти российско-белорусские отношения более сложные, все более тяжелые. Это может быть также началом более близкого диалога с Евросоюзом, на что, безусловно, очень рассчитываем.

Основной проблемой Беларуси, а точнее, властей Беларуси, является зависимость от России, есть зависимость экономическая, политическая от решений, принятых в Кремле, а не в Минске. И это точно усложняет ситуацию, когда речь идет о независимости Беларуси.

Но, безусловно, мы должны искать возможности диалога, особенно в контактах между Польшей и Беларусью. Речь идет о вопросах, связанных с визами, малым безвизовом приграничном движением, о углублении этой интеграции через малое пограничное движение. Но также о вопросах, связанных с оплатами виз. Знаем, что сейчас продолжаются разговоры об отмене высоких платежей для жителей Беларуси. Это надо продолжать.

Нужно продолжать культурный обмен, нужно продолжать поддержку Евросоюза. Если речь идет о поддержке, развитии гражданского общества, Евросоюз назначает ежегодно несколько десятков миллионов евро на поддержку гражданского общества в Беларуси. И я, как председатель делегации буду добиваться того, чтобы эта сумма была каждый раз больше. В то же время жду, что власти Беларуси будут проводить диалог, основой которого будет правовое государство, права человека и демократия.

- Как бы вы оценили сегодняшние отношения между Европейским Союзом и Беларусью?

- Это очень тяжелые отношения с точки зрения на то, как осуществляется власть в Беларуси, этот диалог затруднен из-за формы, в которой функционирует белорусская власть. Но Евросоюз ищет пути, чтобы сотрудничать с белорусским обществом, поддерживать белорусское общество, благодаря экономической, культурной, политической поддержке. И не скрываем, что, безусловно, поддерживаем продемократическую белорусскую оппозицию, такую оппозицию будем приглашать в Европейский парламент, будем приглашать неправительственные организации, свободные медиа и бороться за свободу медиа в Беларуси.

Для нас как для Евросоюза важно, чтобы ценности Евросоюза распространяли в Беларуси, поскольку Беларусь — это часть Европы, часть нашей культуры и будет плохо, если этот диалог сорвется. Но точно будет то критическое вовлечение, при этом мы подсознательно помним, что Беларусь имеет серьезную проблему с демократией.

- На чем конкретно, на каком вопросе, на какой проблеме официальным Минску и Брюсселю нужно сконцентрироваться, сфокусироваться?

- Сегодня, опять, к сожалению, буду повторять, до сих пор сегодня серьезной проблемой является ситуация с демократией в Беларуси. И точно Брюссель и институции Евросоюза будут обращать на это внимание. Мои коллеги здесь, в Европейском парламенте, говорят также о многочисленных конкретных делах: о том, как воспринимаются медиа, как воспринимаются негосударственные организации, как воспринимается оппозиция. Но также о вопросах, связанных, например, с энергетической безопасностью и атомной электростанцией в Островце, против чего протестует Литва, которую поддерживают другие страны. Это одна из тем, что поднимается, когда речь идет о наших отношения.

Это также более близкие отношения, касающиеся интеграции общества Евросоюза с белорусским обществом. Это вопросы, касающиеся визового движения, малого пограничного движения, экономический вопрос и вопрос поддержки гражданского общества. Точно на этом будем в ближайшие годы концентрироваться. Одновременно без сомнения будем стараться найти пространство, в котором у Беларуси будет шанс на большую интеграцию с европейскими структурами, так как это важно также для всех институций Евросоюза: чтобы Беларусь была как можно ближе к своему месту, а место Беларуси находится в Европе, место Беларуси – в европейском сообществе.

- В том, что касается сочинских переговоров и так называемой углубленной интеграции между Беларусью и Россией, как выразился ваш коллега депутат Пятрас Ауштрявичюс, здесь есть и оптимисты, и пессимисты. Оптимисты считают, что все ок. В результате переговоров Беларусь что-нибудь получит, будет углублено сотрудничество. Пессимисты считают, что Беларусь может потерять государственность и независимость. Вы оптимист или пессимист? Почему?

- Последние исследования Белорусской академии наук показали, что только 7,7% жителей Беларуси — за интеграцию с Россией, поэтому в белорусском обществе нет склонности и желания интеграции с Россией. Мне кажется, что прежде всего мы должны слушать голос жителей Беларуси. Последние демонстрации против разговоров президента Лукашенко и президента Путина показывают, что это не черно-белое изображение, что эта интеграция не имеет сильной поддержки в белорусском обществе. Фиаско в разговорах показывает, так как все же эти разговоры закончились фиаско, что Россия зашла слишком далеко, когда речь идет о попытке федерализации с Беларусью.

Это союзное государство, которое предложили 20 лет назад, что касается ее функционирования, не принесло исправления экономической ситуации между двумя странами, не принесло благополучия для Беларуси, это показывает, что Беларусь должна искать другой путь. Безусловно, я бы просил, чтобы мы подумали о более глубокой интеграции со своими соседями с западной стороны белорусского границы.

- ОБСЕ не признала недавних ноябрьских выборов в «палату представителей», так называемый белорусский парламент. Рассматриваете ли вы этих депутатов как коллег?

Безусловно, Европейский парламент не поддерживает связь с белорусским «парламентом». Мы не наблюдали за «выборами» в Беларуси, потому что они уже на начальной фазе были плохо подготовлены, не согласно со стандартами, если речь идет о проведении свободных выборов. Поэтому мы не будем признавать коллег из белорусского «парламента» как свободно избранных «депутатов», что, безусловно, не значит, что мы не будем искать диалог.

- Президент Польши вместе со своим литовским коллегой недавно посетили торжественное перезахоронение участников восстания под руководством Кастуся Калиновского в Вильнюсе. Белорусский правитель это торжество проигнорировал. Как в Польше восприняли этот факт, как вы лично относитесь к этому?

Я думаю, что это результат подхода Лукашенко и вообще вопросов, связанных с трактовкой соседей за западной границей. Точно на этом теряет общество Беларуси. Плохо, когда Лукашенко не пользуется шансами на диалог, на разговоры, которые дает такая встреча.

- Что белорусам следует ожидать в новом 2020 году отсюда из Брюсселя? На что надеяться? Может быть будут какие-то пожелания с вашей стороны?

- Прежде всего хотел бы пожелать жителям Беларуси свободы. Хотел бы пожелать и мечтаю о том, чтобы Беларусь была наконец демократической, свободной страной. Польша долгое время боролась за свою свободу и 30 лет мы можем праздновать эту свободу, радоваться этой свободе. Того же желаю своим друзьям и подругам в Беларуси. Я убежден, что в какой-то день мы проснёмся в свободной Беларуси. Не знаю, будет ли это 2020 год, но сделаем же все, чтобы это поскорее настало. И этого желаю всем прекрасным жителям Республики Беларусь.