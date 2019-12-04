Как чистка зубов влияет на здоровье сердца 4.12.2019, 10:53

Исследователи сделали необычное открытие.

Исследование свыше 100 тысяч человек показало, что регулярная чистка зубов связана с более низким риском развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности, пишет Naked sciencе.

Предыдущие исследования выяснили, что плохая гигиена полости рта приводит к появлению бактерий в крови, вызывающих воспаление в организме. Воспаление повышает риск развития фибрилляции предсердий — состояния, опасного для жизни — и сердечной недостаточности, при которой нарушается способность сердца сокращаться и расслабляться. В новой работе изучалась связь между гигиеной полости рта и возникновением этих двух состояний.

В ретроспективное когортное исследование были включены 161 286 участников Корейской национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 79 лет, у которых ранее не было выявлено фибрилляции предсердий или сердечной недостаточности.

В период с 2003 по 2004 год они регулярно проходили медицинское обследование. Была собрана информация о росте, весе, болезнях, образе жизни, гигиене полости рта и регулярности чистки зубов. В течение 10 с половиной лет у 4911 (3,0%) участников развилась фибрилляция предсердий, а у 7971 (4,9%) — сердечная недостаточность.

Чистка зубов три или более раз в день понижала риск развития фибрилляции предсердий на 10 процентов, а развитие сердечной недостаточности — на 12 процентов. Полученные данные не зависели от ряда факторов, включая возраст, пол, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения, употребление алкоголя, индекс массы тела и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия.

Хотя в исследовании не изучались механизмы такой корреляции, это не помешало ученым построить теории. Одна из них заключается в том, что частая чистка зубов уменьшает количество бактерий в поддесневой биопленке, тем самым предотвращая их перемещение в кровоток.