«Люди просто мечтают, чтобы Лукашенко как можно быстрее ушел» 2 4.12.2019, 13:28

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В Беларуси сложилась совершенно новая ситуация.

Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина стала гостем программы Studio Х97 (Студия икс девяносто семь). В своем интервью ведущему программы Евгению Климакину она рассказала о том, почему в Беларуси сейчас — совершенно новая политическая ситуация:

— Депутаты Европарламента хорошо осведомлены, что происходит в Беларуси.

— Что они говорят о Лукашенко?

— Что это диктатор. Для них это совершенно понятно, кто это. Вот сейчас были шокированы тем, насколько нагло были сфальсифицированы итоги «парламентских выборов» в Беларуси. Практических в открытую вбрасывали бюллетени, подменяли урны, фальсифицировали явку, которой фактически не было. Наблюдатели фиксировали 10-20 процентов явки, а власти, как всегда, написали заоблачные цифры. Были шокированы европейцы тем, как Лукашенко лично угрожал наблюдателям физической расправой.

Иллюзий относительно Беларуси там совершенно нет. Единственное, что я видела — это огромный интерес. Их вдохновило, когда я сказала, что в Беларуси сейчас совершенно новая ситуация. Рассказала о том, что в стране сегодня ненавидят Лукашенко, что многие активисты оппозиции приняли участие в этой избирательной кампании, прекрасно осознавая, что собой представляют «выборы» в Беларуси. Но во время этой избирательной кампании они сделали замер общественного мнения, когда собирали подписи по квартирам, когда проводили многочисленные акции на улицах, общались с тысячами людей и выяснили, что у Лукашенко абсолютно нет сторонников в Беларуси, что 90 процентов населения его сегодня ненавидят. Люди просто мечтают, чтобы он как можно быстрее ушел. И вот это и есть новая ситуация.

В разговорах с европейскими политиками я подчеркиваю, что необходимо сегодня оказать поддержку белорусским демократическим силам, независимым медиа, гражданском обществу, поскольку именно в следующем году возможны реальные перемены в Беларуси.

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