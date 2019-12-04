Блогер «Серый кот»: Пора убирать этот режим 8 4.12.2019, 17:56

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Дмитрий Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Люди видят, кого боятся власти и делают выводы.

Активист и бывший кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов, известный как видеоблогер «Серый Кот», рассказал сайту Сharter97.org о своем аресте и суде:

- Как и когда вас задержали?

- Вечером в пятницу ко мне пришел участковый и вручил повестку в Оршанский РОВД на субботу, на 9 часов утра. В ней было написано, что я должен явиться «в качестве участника административного дела». Не было указано, по какому именно делу, какую статью я нарушил, в качестве кого именно меня вызывают.

Я твердо знал, что закон не нарушал, поэтому решил зайти в РОВД в назначенное время. Естественно, перед этим я уведомил журналистов и правозащитников. Договорились, что, если мой телефон к 12.00 не отвечает — значит меня задержали.

На следующий день в РОВД у меня сразу забрали все мои вещи. После этого ко мне подошла инспектор Трушко Лидия Николаевна и предложила пройти к ней в кабинет. Там она сообщила, что административное дело, по поводу которого меня вызвали, составлено, якобы из-за того, что я призывал людей выйти 15 ноября на Октябрьскую площадь в Минске. Протокол уже был составлен заранее.

Трушко стала задавать мне всякие вопросы, которые вообще не касались административного дела, например «за что мы боремся?», «что нас не устраивает?» и так далее. Отвечать не стал. Не считаю, что возможно вести подобные беседы, с человеком, у которого на стене висит награда от службы безопасности диктатора «за помощь в обеспечении безопасности».

Инспектор сообщила, что раз суды в субботу не работают, то меня оставят до понедельника в ИВС. Зачем тогда было нужно вызывать в субботу, непонятно.

- Наверное, чтобы вы у них «погостили» подольше.

- Выглядело это глупо, и они сами это понимали.

- Какие были условия содержания?

- В камере со мной находились пять человек, которые находились там за распитие спиртных напитков и хулиганство. Кто попался на улице, выпив бокал пива, кого-то соседи сдали. Когда меня спрашивали, почему я тут оказался, а я называл свою статью – 23.34, они даже не знали, что это такое. Когда рассказал — заинтересовались, конечно. Отношение было на самом деле очень хорошее со стороны сокамерников. Раньше они с таким не сталкивались.

В ИВС все довольно строго и жестко, никаких поблажек не допускалось. Тем, кто курит, не выдавали зажигалки. Никаких книг и письменных принадлежностей. Из развлечений — только разговоры и хождение от стенки к стенке.

- Как относились к властям те, кто сидел вместе с тобой?

- Как и большинство людей на воле — отрицательно. Это обычные жители Орши, но их почему-то назвали «асоциальными элементами», в систему они вписаться не могут. Были люди, которые работают, абсолютно нормальные и приличные.

- Судили вас только в понедельник вечером?

- Да, спустя два с половиной дня после задержания. Утром 2 декабря после проверки и завтрака всех, кто был в камере, повели в РОВД, сообщили, что суд будет выездной. Всех, кроме меня, осудили, я просто ждал, когда начнется процесс. Никто ничего не сообщал.

Это продолжалось до 13.00, потом меня завели уже в другую камеру, где сидели иностранцы из Индии и Пакистана. Уже начинало темнеть, а суда все еще не было. Я думал, что продержат 72 часа и административный процесс начнется во вторник утром. Но тут открылась дверь и мне сообщили, что повезут на суд.

Дежурный отвел меня в комнату досмотра, где было уже несколько милиционеров с оружием. Они мне зачитали некие правила поведения в суде, потом посадили в автозак.

У здания суда я увидел наших местных активистов с плакатами в мою поддержку. Оказалось, что блогеры, правозащитники прождали меня весь день. Я даже не ожидал такой поддержки.

В зал суда меня вел конвой из восьми вооруженных милиционеров, у входа — еще несколько омоновцев. Зачем такие меры безопасности? Неужели я такой страшный? Смешно выглядело, конечно. Потом эти милиционеры просто окружили меня плотным кольцом, чтобы никто ко мне не подходил из группы поддержки.

Суд — обычный процесс, 20 минималок, мои доводы вообще не приняли во внимание.

- В чем, по-вашему мнению, причина таких действий властей?

- Думаю, это просто месть за яркую кампанию. Никто в Орше не проводил столько пикетов, как «Европейская Беларусь», никто так не критиковал и местных чиновников, и минские власти. Конечно, можно было просто дать копию протокола и освободить до суда. Но они же так не могут. Хотят продемонстрировать силу, а демонстрируют глупость.

О моем задержании написали многие журналисты, популярные сайты, самые читаемые паблики в социальных сетях. Об этом теперь говорят в Орше, также, как раньше говорили о запрете моего выступления, о снятии с «выборов», Власти показывают, кого они боятся, а люди это видят и делают выводы.

Пока я сидел все выходные, а потом еще в понедельник весь день провел в ожидании суда, количество подписчиков канала выросло на несколько сотен при том, что я им, сами понимаете, не занимался. Власти раздули скандал из ничего, тем самым обеспечили мне неплохую рекламу.

- Какие планы на ближайшее время?

- Продолжать борьбу. Сразу, как только вышел, увидел поддержку, притом поддержку по всей стране. Я получил очень интересный и полезный опыт. Пообщался с интересными людьми, послушал их истории, рассказал свою. Убежден, что нужно продолжать борьбу и дальше. Распространять информацию, общаться с людьми, добиваться смены этой власти. Наши задачи остаются прежними: надо менять власть в этой стране, пора убирать этот режим. Будем этим заниматься, не обращая внимание, что какие-то собаки гавкают нам вслед.