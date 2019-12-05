«Оппозиционер Борис Хамайда совершил невозможное» 1 5.12.2019, 8:58

1,248

Фото: racyja.com

Активист провел пикет под бело-красно-белый флагом прямо в день приезда в Витебск Лукашенко.

22-го ноября, когда в Вильнюсе прошла перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников, витебский активист Борис Хамайда вышел с бело-красно-белым флагом в центр Витебска.

Как сообщает «Радыё Рацыя», у него был информационный плакат об этом событии, на которую он не смог попасть.

Старейший витебский оппозиционер знал, что рискует быть осужденным за это проявление солидарности. Но не отметить эту дату просто не мог, говорит Хамайда:

«Да, я понимал, что рано или поздно придут ко мне, но невозможно просто было не выйти в этот день. Я не могу поехать туда, в Вильнюс, но отдать дань уважения нашему национальному герою Константину Калиновскому и всем остальным - это нужно было», — говорит Хамайда.

Борису Хамайде удалось почти невозможное: он проводил пикет под бело-красно-белым флагом как раз в то время, когда в Витебск приехал Лукашенко. В центре города было полно милиционеров и людей в штатском. Но они даже не подумали, что кто-то решиться на что-то подобное.

«Я шел спокойно, не прятался, под мышкой и меня был плакат, бело-красно-белый флаг в руках, в чехле. Просто им было не до меня: они перед приездом Лукашенко чистили город от «террористов», искали их по подвалам, лазили по чердакам, все осматривали ... А я спокойно прошел и стал», — полагает активист.

Судить Бориса Хамайду будут в суде Железнодорожного района 13-го декабря. Фамилия судьи и точное время пока неизвестны.