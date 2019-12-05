Анджей Дуда: Польша и Альянс внимательно наблюдают за белорусско-российскими отношениями 2 5.12.2019, 10:14

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Президент Польши рассказал, что думает про «интеграцию» Минска и Москвы.

Во время саммита лидеров NATO в Лондоне Анджей Дуда заявил, что его страна, как и весь Альянс, внимательно наблюдают за белорусско-российскими отношениями, сообщает «Белсат».

«Каждое суверенное государство решает, в какие союзы входит. Каким образом будет организовывать свои внутренние дела, в том числе вопросы политической системы. Мы сторонники демократии, так как считаем что демократия – та система, которая лучше всего себя показала в истории, которая лучше всего функционирует. Но каждое государство вправе принимать собственные суверенные решения», – сказал Анджей Дуда на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос польской журналистки Доминики Чосыч.

По словам польского лидера, Польша и ее союзники внимательно наблюдают за своими соседями и, в частности, тем, имеют ли малые государства возможность сохранять свой суверенитет и решать свою судьбу в отношениях с большими государствами.

«С этой точки зрения мы будем наблюдать за отношениями между государствами – идет ли речь об Украине и России, или Беларуси и России. Пока все происходит по принципу консенсуса государств и народов, мы не видим проблемы. Если же одно государство начинает вести себя агрессивно по отношению к другому и начинает вынуждать на какие-то действия или уступки, тогда начинается проблема, но сегодня мы об этом не говорим», – добавил Анджей Дуда.