Лукашенко не исключил, что на переговорах с Путиным будет принято решение об интеграции 37 5.12.2019, 13:20

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Встреча состоится 7 декабря.

Лукашенко заявил, что принимать окончательное решение об интеграции будут он и Путин, сообщает РИА "Новости".

"Россия велика, даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то этак, кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает чего-то подкручивать, закручивать. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение (по вопросам интеграции – ред.) мы будем принимать вдвоем (с президентом России Владимиром Путиным - ред.) согласно их и нашей конституции", - заявил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что сожалеет, что правительства, министры все вопросы "тащат наверх".

Также Лукашенко упрекнул так называемых парламентариев в том, что "они слабо вбивали в головы россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад".

"Надо активно в этом направлении работать", — заявил Лукашенко.