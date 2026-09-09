закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Драпатый отменил более 30 приказов Генштаба ВСУ

  • 9.09.2026, 22:29
Драпатый отменил более 30 приказов Генштаба ВСУ
Михаил Драпатый
Фото: Getty Images

Почему это хорошая новость.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый остановил действие более 30 устаревших приказов Генерального штаба. Об этом 9 сентября в Facebook сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По словам Саранцева, речь идет «о куче старого бюрократического хлама».

«Почему это хорошая новость? Потому что в утиль пошли давно скисшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, „галочек“ и „табличек“, – указал спикер.

Он уточнил, что Драпатый отменил старые программы подготовки, устаревшие курсы стрельб, концепции физподготовки десятилетней давности и десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые «загромождали нормативно-правовую базу ВСУ». И указал на разницу между стандартами обучения во время полномасштабной войны и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов.

Саранцев подчеркнул, что командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия в соответствии со стандартами и устаревшими для современной войны инструкциями, что освобождает их время для реальной работы, а не для «ковыряния в устаревшей бумажне и процедурах».

«Это действительно хорошая большая „осенняя уборка“. Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии», – резюмировал он.

Ранее, 2 сентября, Драпатый обнародовал «Принципы лидерства главнокомандующего Вооруженными силами Украины и развития войск в условиях войны». Документ определяет цель, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Центральный тезис документа касается не техники и не структур, а людей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар