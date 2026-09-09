Драпатый отменил более 30 приказов Генштаба ВСУ 9.09.2026, 22:29

Михаил Драпатый

Фото: Getty Images

Почему это хорошая новость.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый остановил действие более 30 устаревших приказов Генерального штаба. Об этом 9 сентября в Facebook сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По словам Саранцева, речь идет «о куче старого бюрократического хлама».

«Почему это хорошая новость? Потому что в утиль пошли давно скисшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, „галочек“ и „табличек“, – указал спикер.

Он уточнил, что Драпатый отменил старые программы подготовки, устаревшие курсы стрельб, концепции физподготовки десятилетней давности и десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые «загромождали нормативно-правовую базу ВСУ». И указал на разницу между стандартами обучения во время полномасштабной войны и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов.

Саранцев подчеркнул, что командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия в соответствии со стандартами и устаревшими для современной войны инструкциями, что освобождает их время для реальной работы, а не для «ковыряния в устаревшей бумажне и процедурах».

«Это действительно хорошая большая „осенняя уборка“. Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии», – резюмировал он.

Ранее, 2 сентября, Драпатый обнародовал «Принципы лидерства главнокомандующего Вооруженными силами Украины и развития войск в условиях войны». Документ определяет цель, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Центральный тезис документа касается не техники и не структур, а людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com