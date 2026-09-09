Драпатый отменил более 30 приказов Генштаба ВСУ
- 9.09.2026, 22:29
Почему это хорошая новость.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый остановил действие более 30 устаревших приказов Генерального штаба. Об этом 9 сентября в Facebook сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
По словам Саранцева, речь идет «о куче старого бюрократического хлама».
«Почему это хорошая новость? Потому что в утиль пошли давно скисшие инструкции, которые годами существовали только на бумаге, требуя формальных отчетов, „галочек“ и „табличек“, – указал спикер.
Он уточнил, что Драпатый отменил старые программы подготовки, устаревшие курсы стрельб, концепции физподготовки десятилетней давности и десятки промежуточных документов о внесении изменений, которые «загромождали нормативно-правовую базу ВСУ». И указал на разницу между стандартами обучения во время полномасштабной войны и устаревшими требованиями времен АТО/ООС 2016–2020 годов.
Саранцев подчеркнул, что командиры на местах больше не обязаны заполнять отчетность или проводить мероприятия в соответствии со стандартами и устаревшими для современной войны инструкциями, что освобождает их время для реальной работы, а не для «ковыряния в устаревшей бумажне и процедурах».
«Это действительно хорошая большая „осенняя уборка“. Армия избавляется от устаревшего балласта, чтобы работать быстрее, современнее и без лишней бюрократии», – резюмировал он.
Ранее, 2 сентября, Драпатый обнародовал «Принципы лидерства главнокомандующего Вооруженными силами Украины и развития войск в условиях войны». Документ определяет цель, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов. Центральный тезис документа касается не техники и не структур, а людей.