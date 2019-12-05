«Баста»: Все эти странные фразы говорят об одном — конец диктатора близок 1 5.12.2019, 14:01

Фото: «Радыё Свабода»

Фальшивые обращения уже не помогут.

Диктатор сегодня усиленно набивал себе цену для торга с Путиным, на который он надеется. Все эти «я не пацан», «будет нелегко» говорят лишь об одном: конец диктатора близок, пишет телеграмм-канал «Баста».

Не помогут ни фальшивые обращения к народу, ни лживые слова о независимости. Все сегодняшнее выступление - не более чем попытка продать страну подороже.

Да и не скрывает он этого. Нефть, газ, форпост России на западе - вот это было главным посылом.

Тот, кто 25 лет сдавал Беларусь, никогда не станет ее защитником. Независимость нужна нам, народу. Ее защита - это наша проблема и нам ее решать.