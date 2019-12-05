Сборная Беларуси по футболу сыграет с Болгарией и Узбекистаном 1 5.12.2019, 16:50

Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Белорусские футболисты проведут ряд товарищеских матчей.

В рамках подготовки к выездному матчу плей-офф чемпионата Европы УЕФА 2020 против Грузии, который состоится 26 марта, национальная сборная Беларуси проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 26 февраля следующего года, пишет tut.by.

23 февраля «белакрылыя» проведут товарищеский матч со сборной Узбекистана в Объединенных Арабских Эмиратах. Поединок состоится в городе Дубай. Затем команда Михаила Мархеля отправится в Софию, где 26 февраля сыграет с Болгарией.

На данный момент национальная сборная Узбекистана, представляющая Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) занимает 85 строчку рейтинга ФИФА, в то время как Болгария располагается на 59 месте.