Румас о предложении сделать 31-го выходным: Правительство рассмотрело, но не поддержало 21 6.12.2019, 10:53

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Премьер сослался на «желание рабочих коллективов» поздравить в этот день коллег с Новым годом.

31 декабря белорусы будут работать. Предложение сделать этот день выходным в правительстве рассмотрели, но не поддержали. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает tut.by.

— Правительство не поддерживает установление 31 декабря выходным в силу разного ряда причин — производственных и где-то личных, — рассказал премьер. — Я не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31-го декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом.

Со 2 января, по словам Румаса, ситуация другая.

— Мы все равно отдыхаем, как правило, только потом приходится этот день отработать. Поэтому вчера правительство внесло в администрацию Лукашенко проект указа по этому вопросу.

Зимние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января.

Ранее в интернете появилась петиция сделать выходным последний день года (ее подписали больше 15,7 тысячи человек).