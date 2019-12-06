Диетолог рассказала, как быстро и просто похудеть зимой 1 6.12.2019, 19:22

Эксперт по питанию предложила худеющим свой простой метод похудения, который назвала «333 и одна тарелка».

Диетолог дала советы тем, кто хочет избавиться от лишнего веса в зимний период. Своими рекомендациями специалист Нати Ассатур поделилась в своем Instagram-аккаунте, пишет korrespondent.net.

Эксперт отметила, что зимой худеть сложнее, поскольку человек ленится ходить в спортзал, ест меньше свежих овощей и фруктов, отдавая предпочтение горячим, а значит, более жирным и калорийным блюдам.

"Из-за этого получаем намного меньше полезностей. А если еще и на диету сесть, это вообще даст обратный эффект, приведет к истощению, срыву и может нанести вред здоровью в целом", - отмечает специалист.

Ассатур советует зимой обратить особое внимание на выбор принципа питания для похудения, чтобы не навредить своему организму и не сорваться. Диетолог отмечает, что это не диета, а "обычное, осознанное питание".

Эксперт предлагает свой простой метод, при котором не надо ни взвешивать порции, ни рассчитывать калорийность блюд. Свой метод Нати Ассатур назвала "333 и одна тарелка".

"Суть заключается в том, что три ваши основных приема - завтрак, обед, ужин - должны состоять из трех компонентов: белок, гарнир, салат. И умещаться на одной стандартной порционной тарелке. Например, первая треть тарелки - котлета или омлет, вторая треть – картошка или каша, и третья - винегрет или зелень, другие овощи. И между этими основными приемами должно быть три перекуса - орехи, фрукты, или сухофрукты к чаю. Всё!", - расписала подробно свой метод врач.

Также она привела список продуктов, которые следует употреблять в зимний период, чтобы сохранить вес и скинуть лишние килограммы.

Эксперт рекомендует имбирь, сезонные фрукты (цитрусовые, хурму), овощи (капусту, морковь, свеклу, сельдерей и др.). Можно есть квашеную капусту и винегрет.

Также полезны "медленные углеводы": бобовые, рис, гречка, картофель, макароны твердых сортов, зерновой хлеб.

Ешьте белковые продукты: яйца, мясо птицы, телятину, печень, субродукты, нежирную и один раз в неделю жирную рыбу, творог.

Диетолог советуетупотреблять продукты, содержащие полезные жиры: орехи, авокадо, масло.

Нати Ассатур рекомендует пить зеленый или травяной чай. Можно добавлять туда имбирь, специи, корицу, гвоздику, перец. Разрешается в слегка остывший напиток класть ложку меда.

"Ну, и самый главный совет! Не держите дома соблазнительные вредности", - резюмирует эксперт по питанию.