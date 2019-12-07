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Россиянин из Казани: Мне сказали, что здесь Майдан начинается

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  • 7.12.2019, 15:01
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Россиянин из Казани: Мне сказали, что здесь Майдан начинается
Фото: tut.by

Гражданин РФ выступил на митинге за независимость Беларуси.

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

Турист из России воспользовался свободным микрофоном и обратился к участникам акции:

«Меня зовут Сергей, я турист, приехал из города Казани. Я не знал, что у вас здесь происходит. Я спрашивал у всех, подошел к милиции, спросил, а мне сказали: «Майдан начинается».

По поводу интеграции: не надо это белорусскому народу от слова совсем, никаких преимуществ не будет — а минусов будет много».

В конце выступления россиянин призвал освободить политзаключенных.


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