Россиянин из Казани: Мне сказали, что здесь Майдан начинается

Россиянин из Казани: Мне сказали, что здесь Майдан начинается1
- 7.12.2019, 15:01
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Гражданин РФ выступил на митинге за независимость Беларуси.
Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.
Турист из России воспользовался свободным микрофоном и обратился к участникам акции:
«Меня зовут Сергей, я турист, приехал из города Казани. Я не знал, что у вас здесь происходит. Я спрашивал у всех, подошел к милиции, спросил, а мне сказали: «Майдан начинается».
По поводу интеграции: не надо это белорусскому народу от слова совсем, никаких преимуществ не будет — а минусов будет много».
В конце выступления россиянин призвал освободить политзаключенных.