Девушка с плакатом «Прощай немытая Россия!»: Нас очень много — и это здорово

Девушка с плакатом «Прощай немытая Россия!»: Нас очень много — и это здорово2
- 8.12.2019, 12:42
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Чтобы сохранить независимость, надо выходить на улицы, а не только писать комментарии в интернете.
Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.
Активистка партии «Народная Грамада, которая держит в руках плакат «Прощай немытая Россия!», рассказала журналистам об участи в протестах за независимость:
«Когда украинцы выходили на Майдан, у них были такие плакаты — потому я и взяла этот лозунг.
Я состою в «Народнай Грамаде» и не пропускаю ни одной акции протеста.
Если честно, не ожидала, что вчера будет так много людей. Нас было много — и это очень здорово. Мы позвали людей — и они пришли. И так и надо: выходить на улицы, а не только писать комментарии в интернете.
Я всегда буду участвовать в акциях протеста, потому что мне не все равно!»