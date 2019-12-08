Девушка с плакатом «Прощай немытая Россия!»: Нас очень много — и это здорово 2 8.12.2019, 12:42

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ФОТО: «НАША НІВА»

Чтобы сохранить независимость, надо выходить на улицы, а не только писать комментарии в интернете.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Активистка партии «Народная Грамада, которая держит в руках плакат «Прощай немытая Россия!», рассказала журналистам об участи в протестах за независимость:

«Когда украинцы выходили на Майдан, у них были такие плакаты — потому я и взяла этот лозунг.

Я состою в «Народнай Грамаде» и не пропускаю ни одной акции протеста.

Если честно, не ожидала, что вчера будет так много людей. Нас было много — и это очень здорово. Мы позвали людей — и они пришли. И так и надо: выходить на улицы, а не только писать комментарии в интернете.

Я всегда буду участвовать в акциях протеста, потому что мне не все равно!»