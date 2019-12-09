Участник марша в Минске о Лукашенко: Дурдом самый настоящий, пора взяться за него серьезно 4 9.12.2019, 10:12

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ФОТО: «БЕЛСАТ»

Пенсионер высказал свое «фе» диктатору.

8 декабря в Минске прошла массовая акции за независимость Беларуси. Митинг и шествие к посольству РФ продолжались 5 часов и собрали тысячи человек.

Один из участников акции, мужчина пенсионного возраста, рассказал, почему он пришел на митинг и марш:

«Очень-очень надоело жить в стране, где правит неадекватный, нелегитимный «президент». Довел до маразма все — а теперь хочет продать Беларусь России. Поэтому я пришел сюда, чтобы высказать свое «фе» всей его «политике». Провокации, шантаж, воровство, насилие, сплошная коррупция — чего только не делается в этой стране при Лукашенко! Дурдом, самый настоящий.

И пора нам, белорусам, взяться за это дело очень серьезно и изменить все к лучшему».

Организаторы акции призвали людей выйти 20 декабря, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска, когда будут проходить новые переговоры между Путиным и Лукашенко.