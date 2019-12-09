Районка убрала фото ветерана войны из объявления о подписке, потому что он из БНФ 9.12.2019, 18:12

Фото Феликса Шкирманкова появилось с бело-красно-белым значком на пиджаке.

Славгородская районная газета "Присожский край" убрала с сайта фото ветерана войны Феликса Шкирманкова, расположенное на призыв подписаться на издание до 25 декабря 2019 года.

Как пишет 6tv.by, большая фотография Шкирманкова занимала существенную часть материала. Ветеран Великой Отечественной войны держал в руках газету "Присожский край".

Однако на портале "Могилёвский регион" появилась статья "В Славгороде местная районная газета призывает подписаться на газету с помощью фото члена Партии БНФ". В тексте рассказывалось про заслуженного уроженца Славгорода, писателя, ветерана войны Феликса Шкирманкова. И в статье упоминалось, что Шкирманков давно входит в Партию БНФ и ТБМ имени Франциска Скорины.

На следующий день фото Шкирманкова с бело-красно-белым значком на пиджаке и газетой в руках исчезло с сайта районки.

Феликс Шкирманков родился 27 мая 1926 года в Пропойске, сегодняшним Славгороде. В партизанском движении он участвовал с июля 1941 года. В ноябре 1943-го был тяжело ранен. Потом окончил военно-инженерное училище в звании младшего лейтенанта и был направлен на 4-й Украинский фронт командиром сапёрного взвода. Войну закончил под Прагой. Во время войны четыре раза был ранен, награжден орденом Красного знамени, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалями "За отвагу", "Партизану Отечественной войны" первой степени, "За Победу над Германией". После войны служил в органах госбезопасности, работал в геологоразведке на Дальнем Востоке, был председателем Славгородского совета депутатов.

Кроме того, Шкирманков писатель, автор множества книг, член Союза белорусских писателей.