На МКАД большие заторы из-за аварии 2 1.02.2019, 8:37

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Архивное фото онт

Сегодня утром на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы произошло ДТП.

Движение затруднено, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС, а также представители СК и ГКСЭ.

Вопрос безопасности дорожного движения встает особенно остро, когда перепады температуры сопровождаются осадками. Так, 1 февраля пройдут дождь и мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью будет от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов. Такие дорожные условия требуют повышенного внимания и осторожности ото всех участников дорожного движения.

В ГАИ напоминают о самом главном правиле на скользкой дороге - никаких резких действий и маневров. Необходимо соблюдать дистанцию, исключить ненужные перестроения, опережения и особенно обгоны. Водителям стоит учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом дорога не сразу становится безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции.