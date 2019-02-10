Евгений Афнагель: Власть в Беларуси заметалась 5 10.02.2019, 9:27

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Евгений Афнагель

Что-то подобное было в 1980-х, накануне краха СССР.

Начисление 100%-й оплаты коммунальных услуг для «тунеядцев», которое планировалось начать с 1 января 2019 года, перенесено на месяц. Потяжелевшие «жировки» безработные получат не в феврале, а в марте этого года.

Почему а Беларуси все же решили придержать введение в действие обновленного «тунеядского» декрета? На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель.

- Власти, как обычно, не соизволили объяснить свои действия. Возможно, они просто не успели в установленные сроки подготовить базу данных «тунеядцев». Ведь, несмотря на то, что она должна была быть создана еще в конце прошлого года, информация о включении в нее новых категорий граждан появлялась даже в январе.

Обратите внимание, что озвучено лишь общее количество «тунеядцев» в Беларуси — около 500 тысяч. Сколько их в каждой области, в каждом из крупных городов — мы не знаем. Подозреваю, что точных цифр до сих пор нет и у властей.

Другая причина в том, что адекватно оценивающие обстановку в стране чиновники понимают, что новых «тунеядских» протестов не избежать, и получение потяжелевших «жировок» в комплексе с безработицей и ростом цен может стать спусковым крючком для них. Нажимать на него, а тем более, нести ответственность за нажатие, быть крайним в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, никому из них не хочется.

- Вы как один из лидеров БНК общаетесь с людьми из разных регионов и социальных групп. Что из происходящего в стране возмущает белорусов больше всего?

- Проблемы растут как снежный ком, а претензий к власти у людей уже слишком много. Во время поездок по регионам и встреч в Минске я обратил внимание на всеобщий рост недоверия к тем, кто олицетворяет собой нынешнюю власть. Во время стихийных возмущений люди уже не выделяют какую-то одну проблему или ошибку властей: они убедились, что источник их бед – вся нынешняя система.

Например, брестчане, полагавшиеся на переговоры с министром окружающей среды Андреем Худыком, быстро поняли: министр ничего не решает, он часть системы, которая действует только в одном направлении – обмануть граждан, отнять у них деньги, землю, здоровье или что-то еще.

Люди сегодня в целом не воспринимают Лукашенко и его чиновников, превратившихся для белорусов в некий «полюс зла». Что-то подобное – огульное неприятие выродившейся в карикатуру власти – было в конце 80-х, накануне грандиозного краха советской номенклатуры и развала СССР. Можно сказать, что в сознании большинства белорусов уже произошел переворот, вода подо льдом пришла в движение, и от настоящих революционных событий нас отделяет совсем немного – то самое легкое нажатие спускового крючка, которого так боится ставшая крайне непоследовательной и противоречивой в своих действиях власть. Анализируя ее последние действия – и отсрочку «тунеядского» декрета, и показушную отмену указа о «лжепредпринимателях», который на самом деле возвращен в виде новых положений Налогового кодекса, и кадровую чехарду на высшем уровне, и нелепые прожекты, вроде «Оршанского офшора» - на ум приходит одна фраза: Лукашенко заметался.

Люди это чувствуют и все чаще выражают свое недовольство, поводов для которого, как уже говорил, становится больше и больше.

Конечно, на первом месте сейчас среди них – отсутствие нормального заработка и рост цен, особенно заметный после новогодних праздников. Есть и региональные особенности. Жителей Бреста и Светлогорска волнует надвигающаяся на их города экологическая катастрофа, в восточных областях сейчас особенно остро стоит проблема безработицы, в тысячи гродненцев и лидчан лишились доходов из-за новых правил провоза товаров через границу.

Растущая пропасть между доходами обычных людей и чиновников — отдельная тема. Власти могут вешать лапшу на уши о своих «достижениях» — обычному человеку эту информацию сложно проверить. Но сравнить свой уровень жизни с тем, что позволяет себе окружение диктатора может каждый. Люди видят коттеджные поселки, выросшие возле каждого крупного города, знают, кто там живет. Если раньше чиновники и олигархи старались сильно не выделяться, то сегодня от былой «скромности» не осталось и следа. Зная, что завтра можно легко оказаться в тюрьме, как сегодня не похвастаться дорогой иномаркой или отдыхом в экзотических странах?

А ведь именно эти самые чиновники потом собираются в комиссиях, которые на протяжении уже нескольких месяцев унижают и допрашивают своих сограждан, выясняя не «тунеядцы» ли они. Как вы думаете, как люди на это реагируют? По своему опыту скажу: у белорусов сейчас очень обострилось ощущение несправедливости и незаконности всего происходящего.

- В прошлом году и в начале этого в мире прошла очередная волна падения диктаторских режимов. В 2018 в Зимбабве отстранили от власти диктатора-старожила Роберта Мугабе. В этом году может пасть преемник Чавеса и друг Лукашенко Николас Мадуро. Как белорусы воспринимают события в Венесуэле?

- Новости из Венесуэлы сегодня, наверное, самые популярные в Беларуси, несмотря на то, что официальные СМИ молчат о них. Они, в первую очередь, несут огромный эмоциональный заряд. Для белорусов важно видеть, как уличная борьба и мирное ненасильственное сопротивление могут победить диктатора, который довел свой народ до ручки. Перемены, которые недавно произошли в Армении и сейчас происходят в Венесуэле поднимают боевой дух нашего народа и возвращают веру в свои силы.

Уверен, что и Лукашенко внимательно следит за ними, примеряя на себя судьбу своих друзей-неудачников, которых с каждым годом становится все меньше. Он ведь осознает простой факт: количество мест на Земле, куда он смог бы сбежать от восставшего народа, стремительно сокращается.