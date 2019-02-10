Знакомые до боли лица 1 Денис Лавинкевич

10.02.2019, 21:12

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«Улучшение» бизнес-климата - маскировка для реализации неудачных инвестиционных проектов за бюджетные деньги.

Белорусские высокопоставленные чиновники не реже раза в год вспоминают, что наша страна находится в зоне рискованного земледелия. То есть там, где из-за неласкового климата — всего 20-35 солнечных дней в году — нельзя рассчитывать ни на гарантированные урожаи, ни на хорошее настроение крупного рогатого скота.

Отсюда — и ежегодная «битва за урожай», и «геройский труд хлеборобов», хотя соседи почему-то убирают урожай мирными методами и без проявлений героизма.

Но это не самое плохое. Куда хуже то, что такой же пасмурный климат довлеет и над белорусским бизнесом. Причем если аграрии в случае непогоды просто недосчитываются урожая, то предприниматели при ухудшении бизнес-климата теряют не только доходы, но и перспективы развития, а часто — и свободу.

Лукашенко 5 февраля в Минске собрал на большое совещание экономический блок страны. Позже по итогам встречи первый вице-премьер Александр Турчин сказал журналистам:

- Одним из блоков рассматривались вопросы улучшения делового климата в стране, инвестиционной привлекательности. Мы сделали акцент уже на практику применения определенных норм законодательства за историю нашей страны. Поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы. Концептуально те основные вещи, которые в них изложены, главой государства поддержаны.

Замглавы правительства пока не стал раскрывать подробности, но, по его словам, скоро на этот счет появятся конкретные документы.

Рассматривались вопросы «улучшения делового климата» — я вдруг задумался, пытаясь понять, в который раз слышу это словосочетание. Наверное, примерно в тот же, в который слышу и про «повышение инвестиционной привлекательности».

То есть уже сбился со счета.

Но меняются нули на календаре и поколения сотовой связи в наших телефонах, а высокие чиновники все так же ставят «вопросы улучшения делового климата», как будто им предстоит изобрести первый в мире велосипед.

Поневоле вспомнилось, сколько сменилось с той поры глав МВФ и руководителей всевозможных международных миссий, приезжавших в Беларусь «налаживать деловое сотрудничество». Сколько раз за эти десятки лет белозубо улыбающиеся делегации иностранцев рассказывали нам за щедро накрытыми столами, как и что нужно сделать, чтобы в стране предприниматели чувствовали себя не презираемыми чужаками, а важными и нужными людьми.

Но меняются нули на календаре и поколения сотовой связи в наших телефонах, а высокие чиновники все так же ставят «вопросы улучшения делового климата», как будто им предстоит изобрести первый в мире велосипед, а для них даже тайна колеса до сих пор остается нераскрытой.

Знакомые до боли лица

Казалось бы, давно в прошлом политическая молодость Лукашенко с его неосторожными высказываниями про «вшивых блох» и желанием «пожать руку последнему предпринимателю». Уже давно и Лукашенко, и весь экономический блок в каждом новом правительстве вроде бы понимают, что без активного участия малого и среднего бизнеса не получится ни поднять жизненный уровень, ни бюджет наполнить, ни решить проблемы крупного государственного бизнеса.

Раз за разом возникает парадоксальная ситуация: и президент вроде все понимает, и чиновники, но каждый новый экономический блок правительства почему-то начинает «улучшать деловой климат» будто бы с нуля, словно его предшественники ничем подобным и не занимались. Теперь вот эта сизифова задача возложена на Александра Турчина. Искренне надеюсь, что этот молодой технократ справится.

Хотя я бы на его месте, признаюсь, растерялся бы. Вот уже год как действует президентский Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Чиновники отчитываются: проверок стало меньше, контроля — меньше... Причем порой не на проценты меньше, а в разы.

Но это «отчет о проделанной работе», а с отчетами у нас всегда все было хорошо. Поменялась ли ситуация «в поле»? Не поменялась. Стало ли больше оптимизма и уверенности в завтрашнем дне у работающих предпринимателей? Не стало. Прекратили белорусские бизнесы уезжать за рубеж? Не прекратили.

И вот опять у Лукашенко собираются, обсуждают «улучшение делового климата» и «повышение инвестиционной привлекательности». Ага. Муравьева посадили, Кныровича посадили, Оршанский авиаремонтный у «Мотор Сич» забрали, инвесторов из центра Минска прогнали (кейс «троллейбусного депо» и не только он). А теперь ходят, ищут, где же она потерялась-то, инвестиционная привлекательность?.. Ау! Выйди к нам, ясноглазая...

Проблема, однако, еще и в том, что правительственные чиновники работают не в безвоздушном пространстве. «Для танго нужны двое», — гласит известная пословица, и в качестве партнера в странном танце под названием «либерализация белорусского бизнеса» с чиновниками выступает руководство белорусских бизнес-ассоциаций. Причем идут годы, десятилетия, уже даже столетие и тысячелетие сменилось, — а с правительственными и не только правительственными госчиновниками пытаются разговаривать всё те же самые люди. В какой-то момент я поймал себя на том, что не замечаю, как все они стареют.

Такое бывает, когда какого-то человека несколько десятков лет видишь каждую неделю — он выглядит одинаково, хотя объективно не мог не измениться за 20 лет. Так, может, проблема в том числе и в этом, в бессменности фигур, которые уже 25 лет «делают все возможное» во имя бизнес-климата, будь он неладен? Не знаю. Просто когда люди очень долго пытаются что-то поменять, а оно не меняется, напрашиваются очевидные выводы...

Все останется по-прежнему

А знаете, почему в ближайшее время все останется по-прежнему? Вернусь к президентскому совещанию 5 февраля. Разговор шел про правительственные предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий.

Поясню: обсуждалось (в который раз!) оказание господдержки предприятиям цементной отрасли Беларуси. Дошло уже до того, что на рассмотрение Александра Лукашенко будет представлен отдельный нормативно-правовой акт по этому вопросу. Правительство признает:

Реализация инвестиционных проектов пришлась на то время, когда серьезно снизились цены на продукцию. Сегодня предприятия как минимум обеспечивают свою текущую деятельность.

И тут мы видим чемодан без ручки, который и нести невозможно, и выкинуть жалко. Вот только решить проблему чемодана у нас опять пытаются, отправив в тюрьму того, кто оторвал ручку.

В начале совещания Александр Лукашенко однозначно высказался на этот счет:

- Никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера.

Только мы это уже слышали. Раз 100500 за последние 25 лет. Но ничего не поменялось — опять «улучшаем деловой климат».

Денис Лавинкевич, officelife.media