Лукашенко отправит вместо себя в Мюнхен председателя КГБ Вакульчика 15 15.02.2019, 13:21

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Валерий Вакульчик

Диктатор в это время будет занят вопросами белорусско-российских отношений.

МИД Беларуси готовил визит Лукашенко в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, но «буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как пояснили в ведомстве, организаторами конференции было предложено диктатору государства принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему «Отношения Восток — Запад» совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

— Белорусской стороной готовился визит Лукашенко в Мюнхен. Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне Лукашенко не представилось возможным, — рассказали в МИД.

Беларусь на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Напомним, в прошлом году на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в Минске, немецкий дипломат, председатель конференции Вольфганг Ишингер пригласил Лукашенко в Мюнхен для участия в конференции в 2019 году.

Вчера газета Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу форума сообщила, что Лукашенко не приедет на Международную конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 15 по 17 февраля. Как ранее сообщалось, сейчас Лукашенко находится в России с трехдневным официальным визитом. В программе — его переговоры с Владимиром Путиным.