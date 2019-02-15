закрыть
15 февраля 2019, пятница, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Лукашенко отправит вместо себя в Мюнхен председателя КГБ Вакульчика

15
  • 15.02.2019, 13:21
  • 2,894
Валерий Вакульчик

Диктатор в это время будет занят вопросами белорусско-российских отношений.

МИД Беларуси готовил визит Лукашенко в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, но «буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки в связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как пояснили в ведомстве, организаторами конференции было предложено диктатору государства принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему «Отношения Восток — Запад» совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

— Белорусской стороной готовился визит Лукашенко в Мюнхен. Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне Лукашенко не представилось возможным, — рассказали в МИД.

Беларусь на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Напомним, в прошлом году на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в Минске, немецкий дипломат, председатель конференции Вольфганг Ишингер пригласил Лукашенко в Мюнхен для участия в конференции в 2019 году.

Вчера газета Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу форума сообщила, что Лукашенко не приедет на Международную конференцию по вопросам безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 15 по 17 февраля. Как ранее сообщалось, сейчас Лукашенко находится в России с трехдневным официальным визитом. В программе — его переговоры с Владимиром Путиным.


популярное за неделю

Мнение

Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович