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Видеофакт: Школьники рассказали о случившемся в Столбцах

  • 16.02.2019, 21:36
  • 3,479
Фото: Оксана Манчук / ТАСС

Подростки высказали свое мнение, почему такое могло случиться.

Журналисты много разговаривали со взрослыми - психологами, милицией, учителями, родителями о трагедии в Столбцах, но забыли расспросить самих подростков, передает «Радыё Свабода».

Журналисты пригласили в студию минских школьников и спросили: что они думают о трагическом случае и почему такое могло случиться.

Напомним, 11 февраля в Столбцах школьник ножом убил учительницу и ученика.


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