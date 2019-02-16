Видеофакт: Школьники рассказали о случившемся в Столбцах
- 16.02.2019, 21:36
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Подростки высказали свое мнение, почему такое могло случиться.
Журналисты много разговаривали со взрослыми - психологами, милицией, учителями, родителями о трагедии в Столбцах, но забыли расспросить самих подростков, передает «Радыё Свабода».
Журналисты пригласили в студию минских школьников и спросили: что они думают о трагическом случае и почему такое могло случиться.
Напомним, 11 февраля в Столбцах школьник ножом убил учительницу и ученика.