закрыть
16 февраля 2019, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

«Очень много отдаем за электричество, безумные цены на отопление»

2
  • 16.02.2019, 22:14
  • 1,072
Фото: tut.by

Гомельчане об отмене дифференцированных тарифов на ЖКУ.

С 1 марта государство отменяет дифференцированную плату за некоторые ЖКУ. Обещают, что за воду и электроэнергию «платить будем меньше». Но так ли это? И как вообще работает эта схема? Gomel.today спросил у гомельчан:

- Коммуналка — основная часть бюджета. Очень дорого. Зарплата маленькая, все идет на платежи и таблетки, - делится белоруска.

- Очень много отдает за электричество. Безумные цены на отопление, дерут по-полной, - говорит молодой гомельчанин.

- Постоянно денег не хватает.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев