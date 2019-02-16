«Очень много отдаем за электричество, безумные цены на отопление» 2 16.02.2019, 22:14

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Фото: tut.by

Гомельчане об отмене дифференцированных тарифов на ЖКУ.

С 1 марта государство отменяет дифференцированную плату за некоторые ЖКУ. Обещают, что за воду и электроэнергию «платить будем меньше». Но так ли это? И как вообще работает эта схема? Gomel.today спросил у гомельчан:

- Коммуналка — основная часть бюджета. Очень дорого. Зарплата маленькая, все идет на платежи и таблетки, - делится белоруска.

- Очень много отдает за электричество. Безумные цены на отопление, дерут по-полной, - говорит молодой гомельчанин.

- Постоянно денег не хватает.