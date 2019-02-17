Кто помогает Шойгу копать под Путина? Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»

17.02.2019, 13:58

1,731

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В российской армии происходят скандальные вещи.

Невероятная по жестокости и цинизму акция по выселению на улицу семей военнослужащих и сотрудников Минобороны из общежития по адресу: Большая Пироговская ул., 51, описанная мною в статье «Шойгу копает под Путина» началась неделю назад. Ситуация широко освещается в СМИ.

Несмотря на то, что решения суда будут обжалованы, были выселены далеко не все жители помещений, люди живут здесь законно по 20-30 лет, а здание не признано аварийным, выселение продолжается.

Возглавляемый мною Центр антикоррупционной политики ЯБЛОКА задался вопросом, кто же эти люди, которые в Минобороны занимаются такого рода делами.

Выселением руководит руководитель Центрального территориального управления имущественных отношений Иванова Наталья Константиновна. Она приходит к жителям общежития не одна, а в окружении крепких, мускулистых мужчин в гражданской одежде. Эти лица оттесняют депутатов, правозащитников, адвокатов, руководят действиями приставов и военной полиции. Со свободных комнат спешно снимают двери – чтобы люди не могли туда вернуться.

Госпожа Иванова заявляет, что здание будет снесено до 1 марта 2019 года. Чем же объясняется столь дерзкое поведение служащей подведомственной структуры Минобороны РФ?

Жители общежития на Большой Пироговской были весьма обеспокоены активно распространяемыми слухами о «серьезных» связях Натальи Константиновны с органами ФСБ в лице ее супруга. Вероятно, об этом стоит написать в адрес силовиков, которые вряд ли обрадуются, что их авторитетную организацию используют для прикрытия недостойной акции по лишению женщин, детей, стариков, инвалидов, вдов офицеров их единственного жилья.

Однако, благодаря всемирной сети интернет, жителям удалось выяснить, кем же в действительности может являться Наталья Константиновна Иванова (ИНН:500601322905), начальник учреждения ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России (1037715046467 от 11 июня 2003 г., учреждение находится в стадии реорганизации, ответчик в трех сотнях судебных тяжб, по судам задолжало десятки миллионов).

Госпожа Иванова является профессиональным ликвидатором-реорганизатором многих контор согласно сведениям ЕГРЮЛ. Ее идентификационный номер налогоплательщика присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы No22 по Московской области, Территориальный участок 5006 по г.Краснознаменску.

Много у нас в России Ивановых, страна на них держится. Однако теперь мы знаем, где девушка получила свой ИНН, а значит, круг разыскиваемых сужается. Хватает трех минут, чтобы найти в инете аккаунт в одноклассниках с ником Наталья Иванова, где с фото на нас смотрит молодая женщина, очень похожая на уверенную руководительницу ЦТУИО в окружении сотрудников ЧОП в коридорах общежития Большой Пироговской.

Возможно, заметив незваных посетителей аккаунта, Наталья стерла фото на главной странице. Но скриншоты и фотографии жители сохранили. В профиле аккаунта говорится, что Н.Иванова окончила ГПИ ФСБ РФ, Голицынский пограничный институт Федеральной службы РФ. А вот муж ее военный, Михаил Сигаев, из Ростова-на-Дону, учился в РВИРВ им. М.И. Неделина, Ростовский военный институт ракетных войск им. М. И. Неделина.

Интереснее оказалась страница матери Натальи. Маму зовут Надежда Чмарова, на фото они с Натальей вместе. Есть также фотография Надежды с мужем на фоне космодрома Байконур. Тот же человек (его зовут Константин Васильевич) на фото с Натальей.

Поиск Яндекс — и по запросу «Константин Васильевич Чмаров» в поисковике появляются многочисленные биографии мужчины с Байконура. «Константин Васильевич Чмаров — директор космодрома «Восточный». Окончил Ленинградский военный институт им. А.Ф. Можайского по специальности «инженер-механик по эксплуатации двигательных установок и конструкции космических аппаратов», военную академию Генерального штаба по специальности «Государственное и военное управление» и военную академию им. Ф.Э.Дзержинского. Кандидат военных наук.

За 32 года службы в Вооруженных Силах он прошел разные должности: от инженера отделения на стартовом комплексе «Буран-Энергия» до начальника штаба — первого заместителя начальника космодрома Плесецк. Стал непосредственным участником одной из самых уникальных космических операций последних 20 лет — запуска космического комплекса «Буран». Он лично командовал боевым расчетом по заправке комплекса.

29 декабря 2008 года принял предложение губернатора Амурской области и был назначен министром региона по строительству космодрома «Восточный». 17 января 2014 года стал директором космодрома» — провальные пуски на Восточном — ну это ладно, с кем не бывает — запуск ракеты дело сложное. А вот новости начала 2018 уже интереснее — «Не взлетим, так посадим: сколько человек осудили за космодром Восточный» Строителей Восточного посадили, а его руководитель вскоре перешел в другую госкорпорацию.

«Константин Чмаров больше не является руководителем филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный. Константин Васильевич перешел на новое место работы – в корпорацию «ВНИИЭМ», которая занимается изготовлением космических аппаратов.

В корпорации «ВНИИЭМ» Чмаров стал директором по наземной космической инфраструктуре двух космодромов – Восточный и Плесецк. Таким образом, круг его обязанностей расширился. Как рассказал Константин Васильевич по телефону, предложение о смене места работы ему поступило около года назад. Но сразу принять его он не мог, так как необходимо было закончить дела. Дела на Восточном закончены, правда, что-то разворовано, а кто-то оказался за решеткой за коррупцию и растраты.Теперь можно заняться новыми интересными делами.

Все же не верится, что такие похожие фото женщины в коридоре общежития на Пироговской и в аккаунте «Одноклассников» принадлежат одному лицу. Весьма «достойное» дело для дочери офицера — называть таких же, как она, детей военных бомжами, по случайности заселившимися в общежитие Минобороны, и с особым удовольствием отправлять их на мороз из единственного жилья вместе с детьми и престарелыми родителями. По словам жителей после новых выселений администрация праздновала «победу» со спиртным и закусками. Как раз в корпусе, который вовсе не похож на «аварийный» — здесь сделан шикарный ремонт. Ни одной трещинки, все помещения с удобствами. Только семьи военных и служащих МО тут не живут.

В здании была устроена гостиница, площади сдаются за хорошие деньги, а вот кто получает прибыль и насколько законно — большой вопрос, на который, надеемся, ответят наши правоохранительные органы.

Тем не менее, по-прежнему остается актуальным вопрос – почему так спешит Наталья Константиновна выкинуть семьи из общаги и время Х — 1 марта, к этому моменту она грозится сломать ценный градоформирующий объект «Общежитие слушателей Института Красной профессуры», творение архитекторов конструктивизма, которое не подлежит сносу. Кроме того, объект находится в буферной зоне объекта ЮНЕСКО Новодевичьего монастыря. Здесь в юности жил Юрий Гагарин, а один из корпусов был отстроен на деньги Максима Горького. Хотя о чем мы, разве Наталью Константиновну может беспокоить судьба исторического и архитектурного наследия, когда с ее легкой руки живые люди — десятки семей с детьми становятся лицами без определенного места жительства? Тут уже надо внимательно следить — как бы в здании не произошел пожар «из-за плохой проводки», как это часто случается, если дом кому-то очень нужно снести.

Не знаем, как прокомментирует ситуацию Наталья Константиновна. Ее ли аккаунт в одноклассниках отыскали жители, или симпатичная блондинка на фото просто слишком похожа на героиню большого скандала вокруг Минобороны? Если информация подтвердится, хотелось бы спросить отца-генерала — не пора ли урезонить дочь. Безнравственно так обращаться с людьми.

Ну и конечно, если факты подтвердятся, было бы неплохо обратиться с вопросом, поставленным в заголовке, к главе Роскосмоса Дмитрию Олеговичу Рогозину. Если Наталья Константиновна Иванова не случайно стала руководителем ЦТУИО, то, возможно, объект таким способом отчуждается у Минобороны и переходит к Роскосмосу или аффилированным с ним лицам. Не символично ли, что дом, где в юные годы жил первый человек, полетевший в космос, хотят уничтожить связанные с Рогозиным.

Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»