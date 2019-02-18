Нетаньяху назначил нового главу МИД Израиля 18.02.2019, 8:06

Исраэль Кац

Фото: Flash90

До этого новый министр руководил разведкой страны.

Главой Министертсва иностранных дел Израиля стал Исраэль Кац.

Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон в Twitter.

Каца назначил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее Кац занимал пост министра транспорта и по делам разведки.

"Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию. Это волнительный момент", - написал Кац на своей странице в Twitter.

Held first working meeting with the incoming acting Foreign Minister @Israel_Katz.



I welcome Minister Katz, and I'm confident that @IsraelMFA under his leadership will continue to successfully face the challenges and meet the opportunities of Israel's Foreign Policy. pic.twitter.com/lBwL7WdFJs — Yuval Rotem 🇮🇱 (@Yuval_Rotem) 17 февраля 2019 г.

Отметим, что МИД Израиля с момента предыдущих парламентских выборов в 2015 году занимал Биньямин Нетаньяху. Сейчас, кроме должности премьера, он занимает также должности министра обороны и здравоохранения Израиля.

В апреле 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы. Нынешнее правительство Нетаньяху продолжит работать до формирования нового кабинета после выборов.