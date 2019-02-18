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Нетаньяху назначил нового главу МИД Израиля

  • 18.02.2019, 8:06
Исраэль Кац
Фото: Flash90

До этого новый министр руководил разведкой страны.

Главой Министертсва иностранных дел Израиля стал Исраэль Кац.

Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Эммануэль Нахшон в Twitter.

Каца назначил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее Кац занимал пост министра транспорта и по делам разведки.

"Я приступаю к руководству министерством иностранных дел с чувством огромной ответственности за возложенную на меня миссию. Это волнительный момент", - написал Кац на своей странице в Twitter.

Отметим, что МИД Израиля с момента предыдущих парламентских выборов в 2015 году занимал Биньямин Нетаньяху. Сейчас, кроме должности премьера, он занимает также должности министра обороны и здравоохранения Израиля.

В апреле 2019 года состоятся досрочные парламентские выборы. Нынешнее правительство Нетаньяху продолжит работать до формирования нового кабинета после выборов.


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