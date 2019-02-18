Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН 18.02.2019, 23:25

Ранее представитель госдепа США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН.

Президент США Дональд Трамп изучает четыре возможных кандидатуры на должность пост постпреда США при ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инсайдер рассказал, что речь идет о топ-менеджере банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, о после США в Канаде Келли Крафте, о после в ФРГ Ричарде Гренелле, а также о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Джеймсе.

Ранее представитель госдепартамента США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на пост постпреда США при ООН.

Хизер Нойерт была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США в апреле 2017 года. До госслужбы она работала на телевидении (ABC News и Fox News). После отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона ее повысили до заместителя секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли.