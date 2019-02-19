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Юнкер: Евросоюз готов отложить Brexit

  • 19.02.2019, 11:22
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Но Британия должна сама проявить инициативу и попросить больше времени.

Европейский Союз дал понять, что позволит Великобритании отложить выход из блока, если она об этом попросит.

Такой вывод можно сделать из слов президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, сообщает DPA.

"Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок", - сказал Юнкер.

"Когда дело доходит до Brexit, это - как быть перед судами или в открытом море, мы находимся в руках Бога", - добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер на этой неделе должен встретиться с британсим премьером Терезой Мэй, которая уже заявляла, что не собирается откладывать Brexit и намерена вывести страну из ЕС 29 марта.

Ранее Мэй заявляла в Брюсселе, что сможет добиться одобрения соглашения от британских депутатов, если будут гарантии невозвращения к пограничному контролю между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Но поражение правительства в символическом голосовании в парламенте Великобритании 14 февраля ослабило ее обещание и увеличило риск "жесткого" Brexit через 40 дней.

В понедельник британский министр по вопросам Brexit Стив Барклай встретится с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, дата переговоров Мэй с Юнкером пока неизвестна.


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