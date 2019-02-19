SEHA-лига: БГК уверенно обыграл сербскую «Войводину» 19.02.2019, 20:50

фото из открытых источников

Брестские гандболисты победили команду из Сербии с разницей в 16 мячей.

В матче регулярного сезона СЕХА-Газпром-лиги БГК имени Мешкова на своей площадке в Бресте не оставил шансов сербской "Войводине" из Нови-Сада — 35:19, передает pressball.by.

БГК им. Мешкова — Войводина — 35:19 (15:9)

Таблица: Нексе — 36 очков (15 матчей), Загреб — 36 (14), Вардар — 36 (14), БГК имени Мешкова — 30 (15), Татран — 27 (15), Стяуа — 18 (16), Войводина — 16 (15), Железничар — 10 (14), Металург — 7 (14), Извиджач — 4 (16).