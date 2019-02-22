Зеленский установил рекорд украинского кино 22.02.2019, 23:13

За фильм «Я, Ты, Он, Она» кандидат в президенты Украины перечислил в Госкино более 870 тысяч долларов.

Производитель украинского фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислил Госкино Украины рекордные 11,6 млн грн от доходов от проката картины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Госкино в Фейсбук.

"22 февраля компания-производитель фильма "Я, Ты, Он, Она" перечислила на счет Госкино 11 673 939 гривен - выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям лицензионного соглашения и акта распределения имущественных прав. В настоящее время, это рекордная сумма, которую Госкино получило от кинотеатрального проката фильма, созданного при его поддержке", - говорится в сообщении.

Романтическая комедия "Я, Ты, Он, Она" стала абсолютным рекордсменом по сборам среди украинских фильмов, собрав в прокате более 71 млн гривен. На сегодня, фильм в кинотеатрах страны посмотрело почти 800 тыс. зрителей. Это абсолютный рекорд среди украинских фильмов, снятых за все годы независимости.

Проект "Я, Ты, Он, Она" стал победителем 10 конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 17,6 млн грн. Финансирование производства ленты осуществлялось в соотношении 51% за счет ООО "Киноквартал" и 49% за счет средств государственной финансовой поддержки. В соответствии с этим соотношением распределяются и доходы, то есть все средства, полученные от проката или демонстрации фильма.