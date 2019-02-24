Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией 24.02.2019, 8:58

Николас Мадуро

Узурпатор испугался «нападения».

23 февраля Николас Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией. Об этом информирует Reuters.

По словам Мадуро, причиной такого шага стало то, что территория Колумбии якобы используется для нападений на Венесуэлу.

При этом узурпатор назвал правительство Колумбии "фашистским".

Он также обвинил Колумбию в помощи оппозиции Венесуэлы в доставке в страну гуманитарной помощи.

Послу Колумбии и консульскому персоналу придется покинуть Венесуэлу в течение 24 часов, заявил Мадуро.

5 февраля военнослужащие венесуэльской армии, подконтрольные Мадуро, заблокировали мост на границе с Колумбией, по которому в страну должны были доставить гуманитарную помощь. Действующий президент заявил, что военные не пустят в страну гуманитарный груз из-за опасений, что под этим предлогом в страну могут войти американские войска.

Гуманитарную помощь из США, помимо Колумбии, доставили уже в Бразилию и на Кюрасао. Мадуро принял решение перекрыть границы.

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого ряд стран мира признали руководителем страны, заявил, что гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу 23 февраля. Он сформировал колонну из автобусов, которая направилась из Каракаса к колумбийской границе. Противники Мадуро надеются забрать доставленные туда еду и лекарства.

23 февраля на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает El Nacional.