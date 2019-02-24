«Военные презирают Лукашенко» 16 24.02.2019, 9:52

8,555

Белорусские солдаты и офицеры с уважением относятся к честным и решительным людям.

23 февраля, по советской традиции, Лукашенко и его генералитет считают «днем защитника Отечества».

Накануне, 22 февраля диктатор встретился с курсантами Военной академии. Во время встречи Лукашенко обратился к истории и заявил, что белорусы были «парубками в ВКЛ». Кроме того, диктатор заявил, что «Россия не разрывала договор о РСМД», и пообещал общий с РФ ответ, если США разместят ракеты в Европе.

Можно ли говорить о том, что Лукашенко втягивает Беларусь в ядерное противостояние России с остальным миром и готовы ли белорусские военные выполнять подобные приказы диктатора? На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель.

- Давайте начнем с мировоззренческих вопросов. Откуда у Лукашенко такая неприязнь к ВКЛ? Ведь многие белорусы считают этот период золотым веком нашей истории и государственности.

- Лукашенко с самого начала своего правления вел себя в Беларуси как представитель оккупационной администрации. Все его поступки и слова нужно воспринимать как действия «временщика». Пренебрежение к нашей истории, языку, традициям и символам обусловлены логикой обычного колониального чиновника, которому нет необходимости ассоциировать себя с территорией и народом, которыми он управляет. Таких было много в нашей истории последних двух столетий. Вот только их имен уже никто не помнит.

В этом, кстати, слабость белорусской диктатуры. Подобные режимы в других странах старались подчеркнуть свою связь с народом, опирались на героические примеры его истории. Лукашенко же оторван не только от прошлого белорусов, но и от того, чем они живут сегодня. Он не заметил того момента, когда колхозный советский политрук, воюющий с наследием ВКЛ и нашими древним символами, оказался в меньшинстве, в оппозиции молодому и даже среднему поколению.

- Вы историк по образованию. Какие даты, имена и события, по вашему мнению, должны ассоциироваться у белорусских военных с нашей воинской славой?

- Беларусь находится в центре Европы и подвергалась нападениям чаще, чем многие другие страны континента. На протяжении столетий наши предки защищали свою свободу, побеждали врагов, превосходящих их и числом, и возможностями. В нашей истории много дат, которыми можно гордиться. Это и победа на Синих водах в 1362 году, когда войска ВКЛ разбили татарскую армию и начали освобождение Восточной Европы от ордынского ига, и Грюнвальдская битва 1410 года — одно из крупнейших сражений Средневековья.

Так получилось, что больше всего в своей истории белорусам пришлось сражались за независимость от восточного соседа. Здесь можно вспомнить не только Оршанскую битву 1514 года, вошедшую в европейские учебники по военному искусству, но и победы под Чашниками в 1564 году и под Полонкой в 1660 году. В этих сражениях нашим предкам противостояли вдвое или втрое превосходящие их армии, а на кону стояла независимость страны.

Не менее героическими были победы, одержанные в ходе антироссийских восстаний — от освобождения Вильнюса в 1794 году до битвы под Миловидами 1863 года. Далеко не каждый народ может похвастаться восстаниями и успешными боевыми действиями против самой могущественной империи мира, которые повторялись каждые 30 лет оккупации.

Белорусы демонстрировали чудеса героизма и в прошлом веке. «Слуцкі збройны чын» и Полесский поход Булак-Балаховича вынудили большевиков пойти на серьезные уступки белорусам, а партизанская борьба нашего народа против фашистов во время Второй мировой войны вообще не имеет аналогов в мировой истории.

Достойных дат для празднования Дня защитника отечества более, чем достаточно. Слишком часто нам приходилось защищать свою свободу и свою страну, и наши предки умели это делать.

- Как вы прокомментируете то, что Лукашенко пообещал России совместный ответ на ракеты США в Европе? Недавно Андрей Санников указывал на то, что РФ может разместить в Беларуси ядерное оружие? Подтверждает ли заявление диктатора этот тезис?

- Лукашенко всегда был и остается самым верным союзником Кремля. Даже не союзником — это слово подразумевает более-менее равноправные отношения, — а послушным исполнителем воли своего московского начальства. Поэтому как только для России встанет необходимость разместить на территории нашей страны новые военные объекты или оружие — это будет сделано незамедлительно. Диктатор выполняет все важные требования Москвы, не думая о национальных интересах.

Что касается ядерного оружия, то свою позицию Лукашенко высказывал неоднократно, сожалея о его выводе с территории страны. И не скрывал, для чего оно ему нужно — чтобы «с нами по-другому разговаривали». А с учетом того, что в Беларуси строится АЭС, с советских времен остались инфраструктура, шахты и запасы высокообогащенного урана, вероятность размещения ядерного оружия очень высока.

- Во время выступления диктатора в Военной академии одна из курсанток спросила его, не хочет ли он уйти в отставку. Как вы оцениваете настроения в белорусской армии? Готовы ли белорусские офицеры и солдаты умирать за Россию и диктатора?

- Уровень поддержки Лукашенко в армии — такой же, как и в среднем по Беларуси. Мы же в одной стране живем, проблемы у всех примерно одинаковые. О каком желании умирать может идти речь? За что? За постоянные унижения от чиновников или за нищенскую пенсию?

Военные презирают Лукашенко в первую очередь за отсутствие уважения к армии, которое культивировалось даже во время позднего СССР, за всю эту показуху и мишуру на парадах и учениях. Ведь все знают реальное состояние белорусской армии, когда по словам одного из наших активистов, «в случае нападения 90% техники не сможет выехать из ангаров, потому что не заведется, а солдаты разбегутся, потому что стрелять их никто не научил». Я уже не говорю о погонах генералиссимуса и младшем сыне, который парады принимал.

Нужно отметить, что на этом фоне уровень поддержки Путина в ВС Беларуси выше, чем у Лукашенко. На это работает и белорусское ТВ, ежедневно транслирующее российскую пропаганду, и информация о зарплатах и перспективах в российской армии. Это серьезная проблема, один из вызовов для патриотов Беларуси, с которым нам предстоит справиться.

- В Венесуэле часть военных перешла на строну лидера оппозиции Хуана Гуаидо. При этом те, кто отказался служить диктатору Мадуро, заявляют, что 90% военнослужащих нелояльны узурпатору и только выжидают момент. В случае фактического двоевластия в Беларуси можно ли ожидать, что симпатии армии будут на стороне народа?

- Многое будет зависеть от народа и его лидеров. И солдаты, и офицеры с уважением относятся к честным, решительным и смелым людям. Но при любом раскладе, их симпатии не будут на стороне диктатора, в этом можно быть уверенным. Никто и никогда не заставит солдата белорусской армии стрелять в собственный народ — это уже заложено в нашем менталитете. Скорее всего, в первую очередь пострадает тот, кто посмеет отдать подобный приказ. Военные просто будут саботировать указания диктатора, затягивать их выполнение. Так уже давно поступают чиновники, доводя Лукашенко до приступов бешенства. Почему бы эту модель неповиновения не перенять другим? Не зря ведь белорусов называют «партизанской нацией».