Алексей Серебряков: Россия создает войны
- 24.02.2019, 23:00
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Народный артист России призвал россиян пересмотреть свою историю.
Актер Алексей Серебряков обвинил российские власти в создании войн, в частности в Грузии, Сирии и Украине
Видео его выступления на одном из демократических форумов в Лондоне опубликовано в Twitter.
«За последние 20 лет было создано несколько войн российским правительством, российскими властями. Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию.
Я имею в виду в том числе африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», - заявил Серебряков.
Поэтому мы русские должны пересмотреть свою историю, пояснил актер.
Он отметил, что самостоятельно не может повлиять на ситуацию в РФ и призвал задуматься и изучить различные точки зрения.
Алексей Серебряков - народный артист России.
В 2012 году он вместе с семьей эмигрировал в Канаду.
Алексей Серебряков: РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ СОЗДАЁТ ВОЙНЫ. pic.twitter.com/fJPteRduwk— СВОБОДА (@Svoboda_naroda) 16 февраля 2019 г.