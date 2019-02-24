Алексей Серебряков: Россия создает войны 24.02.2019, 23:00

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Алексей Серебряков

фото: globalsib.com

Народный артист России призвал россиян пересмотреть свою историю.

Актер Алексей Серебряков обвинил российские власти в создании войн, в частности в Грузии, Сирии и Украине

Видео его выступления на одном из демократических форумов в Лондоне опубликовано в Twitter.

«За последние 20 лет было создано несколько войн российским правительством, российскими властями. Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию.

Я имею в виду в том числе африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», - заявил Серебряков.

Поэтому мы русские должны пересмотреть свою историю, пояснил актер.

Он отметил, что самостоятельно не может повлиять на ситуацию в РФ и призвал задуматься и изучить различные точки зрения.

Алексей Серебряков - народный артист России.

В 2012 году он вместе с семьей эмигрировал в Канаду.