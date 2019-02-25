Что изменится в Беларуси с 1 марта 2 25.02.2019, 9:05

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С началом весны белорусов ждут новые «сюрпризы».

В этом году весна принесет с собой перемены в оплате жилищно-коммунальных услуг и другие сюрпризы от властей, пишет «Витебский курьер».

Оплата услуг ЖКХ

Новые правила коснуться оплаты за техобслуживание, водоснабжение, отопление и газ, электроэнергию и общежития. Говорят, все теперь станет проще.

В том числе, будет отменена раздельная плата за техобслуживание жилых домов, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию. Теперь при расчете площадь квартиры не будет иметь значения — субсидируемый тариф будет применяться на всю жилплощадь, если в ней зарегистрирован хотя бы один человек.

Нормы расхода воды отменят, теперь по принятым тарифам (а не только в расчете до 140 литров в сутки на одного) нужно будет платить за всю использованную воду в квартире, где кто-нибудь зарегистрирован.

За отопление по экономически обоснованным тарифам будут платить только собственники квартир, где никто не зарегистрирован. За электричество по полному тарифу будут платить в квартирах, где никто не зарегистрирован, но сохранится разделение на дневной и ночной тарифы, выходные и праздничные дни.

Отдельные правила будут действовать для тех, кто имеет в квартире приборы дистанционного учета, живет в общежитии, а также для тех, кому начислили плату по неправильным тарифам.

Вводят ограничения на лов щуки

По закону, с 1 марта по 15 апреля в Беларуси будет действовать запрет на любительский и промысловый лов щуки. За нарушение придется заплатить 9 базовых величин (229,5 рублей), административный штраф может составить от 20 до 50 базовых.

Изменятся правила расчета в иностранной валюте

С 1 марта вступит в силу постановление Национального банка Беларуси от 19 декабря 2018 года № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», направленное на дальнейшую либерализацию валютных отношений и дедолларизацию экономики страны. Постановление отменяет ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между юридическими лицами и ИП, в том числе наличной, исключает возможность выдачи разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси.

Подорожают сигареты

На этот раз цены изменятся для сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»: Rothmans Demi Click Exclusive подорожают на 20 копеек, а Rothmans Demi Click Purple — на 5 копеек. Для продукции ООО «Табак-инвест», цены вырастут на 2 копейки для некоторых видов LD, Sobranie, для Camel Blue, Camel Filters, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver и Winston Super Slims Menthol, Winston XS Blue, Winston XS Silver и Winston XS Purple Impulse.

Дороже на 4 копейки станут Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure, а на 3 копейки подорожают Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver. На 5 копеек больше придется платить за Camel Compact Аctivate Purple и Winston Silver.

Из сигарет, ввозимых «Беларусьторг», на 2 копейки подорожают Winston XS Purple Impulse.

Разрешат поменять резину

Так как по закону автомобили нужно «переобувать» в зимние шины на период с 1 декабря до 1 марта, можно будет уже «менять колеса». Штрафовать за них больше не станут. Однако, напомним, что в Витебске весна не всегда приходит вовремя, поэтому переходить на летнюю резину рекомендуют все-таки при устоявшейся температуре выше 7 градусов или вообще после майских праздников.

Кончатся сроки отчета для некоммерческих организаций

До 1 марта некоммерческие организации Беларуси обязаны предоставить отчет о продлении деятельности, пишет Национальный правовой портал.

Согласно требованиями статьи 27 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» и статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», политическим партиям, общественным объединениям (международным, республиканским, местным), их союзам (ассоциациям) необходимо ежегодно до 1 марта представлять сведения о продолжении деятельности в Министерство юстиции, Главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома.