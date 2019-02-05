В Витебске и Гомеле эвакуируют офисы «Белавиа» 5 5.02.2019, 15:49

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Фото: gp.by

Второе сообщение о минировании офисов компании за день.

Неизвестный сообщил о минировании представительства компании «Белавиа» на проспекте Строителей в Витебске. Людей тут же эвакуировали из здания, на место приехала саперно-пиротехническая группа войсковой части 5524, а также следственно-оперативная группа Первомайского РОВД. Об этом onliner.by сообщили в УВД Витебского облисполкома.

— Из здания были эвакуированы 10 человек, и обследовали как сам офис, так и находящиеся рядом с авиакассами, — рассказали в пресс-службе. — Взрывоопасных веществ в здании не нашли. Сейчас все сотрудники офиса уже приступили к работе. По факту происшествия проводится проверка.

Как рассказалначальник отделения боевого обеспечения — начальник саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 Николай Нагурный, специалисты осмотрели кассы «Белавиа», расположенной на железнодорожном вокзале в Гомеле. Там взрывных устройств не нашли. Сейчас продолжается осмотр кассы авиакомпании в аэропорту Гомеля.

Напомним, сегодня поступило сообщение о минировании столичных офисов компании «Белавиа». Людей эвакуировали, но взрывоопасных веществ так и не нашли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сообщения.

Всего у авиакомпании 8 офисов. Шесть из них находится в областных городах, еще один — в Бобруйске.