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Лувага Кизито: У Александра Глеба уникальный талант

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  • 6.02.2019, 18:43
Лувага Кизито и Александр Глеб
Фото с сайта pressball.by

Угандийский футболист заявил, что игру Глеба трудно скопировать.

Экс-игрок БАТЭ Лувага Кизито в интервью угандийскому СМИ поделился впечатлениями от периода карьеры, проведенного в борисовском клубе и рассказал об общении с Александром Глебом.

- Какие у вас впечатления от опыта игры в борисовском БАТЭ?

- Это было потрясающе. Я видел вещи, о которых только мечтал. Я играл с Александром Глебом, одним из моих любимых игроков моего детства. И что интересно, я поначалу не разговаривал с ним, но он — тот, кому нравился мой стиль, он пришел и первый заговорил со мной.

Он утешал меня, когда я не получал достаточно игрового времени; он объяснил мне, что мне будет трудно получить игровое время, когда я борюсь за место в составе с игроком национальной сборной. Поэтому он посоветовал мне найти другой клуб. Сейчас мы все еще поддерживаем связь с Александром.

- Что еще вы узнали о нем?

- По правде говоря, вещи, которые он делает на поле, достаточно сложны. Трудно скопировать его игру. У него уникальный талант. То, как он играет, настолько непредсказуемо и спонтанно, что вы просто не можете подражать ему. Но я также узнал о том, насколько он спокойный. Он очень скромный. Он такой тихий, такой сдержанный и никогда не делает и не говорит ничего, чтобы показать, кто он такой. Это шокировало меня, — приводит слова Кизито "Белорусский футбол во "ВКонтакте".


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