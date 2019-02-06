Видеофакт: По Бресту гуляла женщина с автоматом 18 6.02.2019, 19:36

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Водители опешили от такой картины.

6 февраля по Бресту гуляла женщина, которая держала в руке предмет, похожий на автомат Калашникова. Фрагмент прогулки попал на камеру видеорегистратора.

Автор видео, брестчанин Юрий Янчук, пояснил tut.by, что девушку с «автоматом» он случайно увидел в одном из дворов микрорайона Восток. В предрассветных сумерках картина выглядела угрожающе. Однако брестчанин не испугался и нашел логическое объяснение произошедшему:

— Там рядышком детский садик. Наверняка автомат был игрушечный. Мама, наверное, отвела ребенка в садик и забрала игрушку домой. Сначала, конечно, не понял: в руке женщины был автомат, палец на курке.